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武漢肺炎》中國熔噴布價格狂飆35倍 商人搶發「災難財」爽賺上億

中國公安部報告，因商人炒作，熔噴布的價格在短短半年內飆漲35倍。目前共逮補42名嫌犯，查獲涉案金額高達人民幣3445萬元（約1.48億元台幣）。（彭博社示意圖）

中國公安部報告，因商人炒作，熔噴布的價格在短短半年內飆漲35倍。目前共逮補42名嫌犯，查獲涉案金額高達人民幣3445萬元（約1.48億元台幣）。（彭博社示意圖）

2020-04-18 16:57:31

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情全球爆發，口罩的原料「熔噴布」需求量大增，但在中國除日前爆出有不肖業者，以衛生紙代替有過濾功能的熔噴布製作口罩售出，近日中國公安部報告，因商人炒作，熔噴布的價格在短短半年內，從一噸價值人民幣2萬元人（約8.4萬元台幣）飆漲至人民幣70萬元（約297萬台幣）。目前共逮補42名嫌犯，查獲涉案金額高達人民幣3445萬元（約1.48億元台幣）。

綜合媒體報導，在此次疫情中江蘇揚中突暴增800多家生產熔噴布的企業，被稱為「熔噴布之鄉」，但因部分企業投機，導致產生衛生、工安、銷售管道、產品價格等問題，目前全市所有熔噴布生產企業已全面停工停產，等待政府制定相關標準。

而其他地區的不肖業者看準這次「商機」，以囤貨炒作、低價買進高價賣的方式哄抬價格，使價格在短短半年內飆漲35倍，甚至以其他材質冒充熔噴布，賣給口罩製造業。因此中國公安部組成專案小組，日前以經銷熔噴布中間商為主要查緝對象，展開調查，目前在廣東、浙江、山東及河南等地，共破獲20起案件，抓獲42名嫌犯，查獲涉案金額高達人民幣3445萬元（約1.48億元台幣）。

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