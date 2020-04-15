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    武漢肺炎》哈佛研究：美國需維持社交距離到2022年才安全

    哈佛大學最新研究發現，除非疫苗問世，否則到美國恐需維持維持「間歇性隔離」到2022年。（路透）

    哈佛大學最新研究發現，除非疫苗問世，否則到美國恐需維持維持「間歇性隔離」到2022年。（路透）

    2020-04-15 15:23:41

    〔即時新聞／綜合報導〕新型冠狀病毒疾病（COVID-19，下稱武漢肺炎）疫情在全美肆虐，各州紛紛祭出隔離令，致美國經濟陷入停滯，美國總統川普期望早日恢復正常活動，甚至希望5月1日以前就復工，不過哈佛大學最新研究發現，除非疫苗問世，否則到美國恐需維持「間歇性隔離」（Intermittent distancing）到2022年。

    《路透》報導，美國哈佛大學公共衛生學院在當地時間14日於《科學》雜誌上刊登最新研究，利用已知數據預測了武漢肺炎疫情未來可能的發展，認為「除非重症監護能力大幅提高，或者發現治療方法或疫苗，否則美國應持續維持『間歇性隔離』到2022年為止。」

    該研究以南韓、新加坡為例，指出維持社交距離可有效減輕醫療保健系統的負擔，同時能有效追蹤確診病例的接觸者，報告也坦承延長隔離時間恐會對經濟，社會和教育產生嚴重的負面影響。

    同時作者利用數據模型推斷示警，即使在疫情明顯趨緩的情況下，仍應保持病毒檢測，因為傳染病可能在2024年再次暴發，而一旦限制解除，病毒將很快捲土重來。

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