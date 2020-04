中國甩鍋失敗！ 美國專家︰2月前流感樣本無武漢肺炎病毒

2020-04-15 15:17:32

〔即時新聞/綜合報導〕武漢肺炎疫情全球爆發,中國政府持續用「大外宣」、「戰狼外交」等手段散播不實消息,企圖將責任推給美國,並轉移國際社會的焦點。日前中國外交部發言人趙立堅推特上暗指美國從1月初便以流感名義隱匿疫情,對此,美國華盛頓州大學流行病學副教授、賀勤森癌症研究中心研究員貝佛德(Trevor Bedford)13日在Twitter上連發多則貼文打臉,說美國研究機構檢測重新檢驗今年初6千多個流感樣本,直到2月21日才發現首個感染武漢肺炎病毒的樣本。

根據《新唐人》報導,中國外交部發言人趙立堅在3月22日轉發他人發文影射,「美國可能從1月初開始隱瞞疫情,為何每個人都說自己得流感及流感疫苗無效?」不僅使中美對立衝突加深,中國網軍也大量散播「造成美國萬人死亡的這次季節性流感,其實就是武漢肺炎」的謠言。對此,研究員貝佛德13日在Twitter上連發18則貼文表示,Twitter上有太多有關去年秋季加州流感其實是武漢肺炎疫情的謠言,但實際情況是武漢肺炎病毒直到今年1、2月間才傳入美國。

貝德福德隨後提出今年1月至3月10日採集的流感樣本的檢測結果和武漢肺炎病毒序列佐證。

首先,西雅圖當地幾個學術中心的合作項目——西雅圖流感課題(Seattle Flu Project)。此項目原先只招募有流感症狀的志願者,讓他們自我採樣並寄到研究中心,供科學家們研究流行病毒傳播和變異的特徵。但因武漢肺炎疫情爆發,該項目的科學家們從2月下旬開始,對流感樣本增加武漢肺炎病毒檢測。結果發現,1月份採集的3600份樣本,未發現含有武漢肺炎病毒。而2月份的3308個樣本中,10個呈陽性反映,但其中最早的陽性樣本出現在2月21日。

此外,研究團隊還確認了從2019年10月至2020年2月21日的急性呼吸道感染樣本中含有多種不同的病毒,但不包括武漢肺炎病毒。因此貝德福德在推文中說,「很顯然,美國這次流感並不是新冠病毒所導致」。除了美國流感樣本檢測之外,貝德福德也引用國際病毒基因庫網站(GISAID)每天更新的武漢肺炎病毒基因序列來佐證。

There is a lot of Twitter chatter surrounding a rumor that circulation of #COVID19 in California in fall 2019 has resulted in herd immunity. This is empirically not the case. COVID-19 was first introduced into the USA in Jan/Feb 2020. 1/18