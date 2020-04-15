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中國甩鍋失敗！ 美國專家︰2月前流感樣本無武漢肺炎病毒

中國外交部發言人趙立堅日前在推特上暗指美國從1月初便以流感名義隱匿疫情，對此，美國華盛頓州大學流行病學副教授、賀勤森癌症研究中心研究員貝佛德（Trevor Bedford）13日在Twitter上連發多則貼文，以流感樣本的檢測結果和武漢肺炎病毒序列打臉。（法新社資料照）

中國外交部發言人趙立堅日前在推特上暗指美國從1月初便以流感名義隱匿疫情，對此，美國華盛頓州大學流行病學副教授、賀勤森癌症研究中心研究員貝佛德（Trevor Bedford）13日在Twitter上連發多則貼文，以流感樣本的檢測結果和武漢肺炎病毒序列打臉。（法新社資料照）

2020-04-15 15:17:32

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情全球爆發，中國政府持續用「大外宣」、「戰狼外交」等手段散播不實消息，企圖將責任推給美國，並轉移國際社會的焦點。日前中國外交部發言人趙立堅推特上暗指美國從1月初便以流感名義隱匿疫情，對此，美國華盛頓州大學流行病學副教授、賀勤森癌症研究中心研究員貝佛德（Trevor Bedford）13日在Twitter上連發多則貼文打臉，說美國研究機構檢測重新檢驗今年初6千多個流感樣本，直到2月21日才發現首個感染武漢肺炎病毒的樣本。

根據《新唐人》報導，中國外交部發言人趙立堅在3月22日轉發他人發文影射，「美國可能從1月初開始隱瞞疫情，為何每個人都說自己得流感及流感疫苗無效？」不僅使中美對立衝突加深，中國網軍也大量散播「造成美國萬人死亡的這次季節性流感，其實就是武漢肺炎」的謠言。對此，研究員貝佛德13日在Twitter上連發18則貼文表示，Twitter上有太多有關去年秋季加州流感其實是武漢肺炎疫情的謠言，但實際情況是武漢肺炎病毒直到今年1、2月間才傳入美國。

貝德福德隨後提出今年1月至3月10日採集的流感樣本的檢測結果和武漢肺炎病毒序列佐證。

首先，西雅圖當地幾個學術中心的合作項目——西雅圖流感課題（Seattle Flu Project）。此項目原先只招募有流感症狀的志願者，讓他們自我採樣並寄到研究中心，供科學家們研究流行病毒傳播和變異的特徵。但因武漢肺炎疫情爆發，該項目的科學家們從2月下旬開始，對流感樣本增加武漢肺炎病毒檢測。結果發現，1月份採集的3600份樣本，未發現含有武漢肺炎病毒。而2月份的3308個樣本中，10個呈陽性反映，但其中最早的陽性樣本出現在2月21日。

此外，研究團隊還確認了從2019年10月至2020年2月21日的急性呼吸道感染樣本中含有多種不同的病毒，但不包括武漢肺炎病毒。因此貝德福德在推文中說，「很顯然，美國這次流感並不是新冠病毒所導致」。除了美國流感樣本檢測之外，貝德福德也引用國際病毒基因庫網站（GISAID）每天更新的武漢肺炎病毒基因序列來佐證。

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