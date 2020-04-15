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    酒精消毒液難買 日本釀酒業推出高濃度烈酒搶翻天

    日本國內酒精及消毒液短缺，許多有生產高濃度烈酒的日本釀酒廠紛紛收到大量訂單。圖為清酒示意圖。（路透）

    日本國內酒精及消毒液短缺，許多有生產高濃度烈酒的日本釀酒廠紛紛收到大量訂單。圖為清酒示意圖。（路透）

    2020-04-15 13:41:50

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情在日本持續擴散中，東京都的確診人數已超過2000人，各項醫療物資及人力也面臨短缺情形，其中許多日本民眾認為，目前酒精消毒液比口罩還要更難買，而厚生勞動省在今年3月曾通告允許醫療機構「在不得已的狀況下可使用酒精濃度70%至83%的烈酒來消毒」，本月10日也允許相關烈酒產品在商品標示中備註「可用於手指消毒，受到此通令影響，許多日本釀酒廠紛紛收到大量訂單。

    根據日本《共同社》報導，位於高知縣安藝市的「菊水酒造」10日發售名為「酒精77」的烈酒，酒精濃度達77％，而這款「酒精77」收到來自全國的訂單及諮詢，總數超過1萬件。

    社長春田和城表示：「來自醫院和醫療相關人士的諮詢不在少數，十分吃驚。」除了「菊水酒造」之外，富山縣礪波市的「若鶴酒造」也發售酒精濃度為77％的產品；沖繩縣石垣市的「請福酒造」開始銷售「泡盛酒」的二次蒸餾商品。

    據了解，日本用於消毒液的工業用酒精和加入日本酒的釀酒酒精、甲類燒酒原料皆相同，都是將巴西甘蔗、美國玉米等原料製成酒精濃度度達90%左右的酒精之後，進行蒸餾使濃上升至95%。消毒液部分則是由生產商購入上述原料，再加水稀釋至80%左右，部分手指消毒液也會添加保濕劑等成分。

    不過在大量生產濃度70%的烈酒並非容易之事，必須對工廠設備進行加強，各家企業都和政府反覆交涉後，確定生產安全無虞才開始販售烈酒。除了釀酒廠之外，日本國內相關廠商也竭盡全力生產消毒液，包括「健榮製藥」、「花王」等廠商都在全力生產中，日本政府也計劃對擴充生產線發放補貼。

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