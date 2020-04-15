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    美國防部大批員工在家上班成漏洞？傳中、俄駭客活動劇增

    由於美國國防部職員及約聘員工在家上班的人數大增，連帶使得外來駭客行動更加活躍。（美聯社）

    由於美國國防部職員及約聘員工在家上班的人數大增，連帶使得外來駭客行動更加活躍。（美聯社）

    2020-04-15 11:46:18

    〔即時新聞／綜合報導〕美國目前是全球武漢肺炎確診人數及死亡人數最多的國家，為防止疫情蔓延，美國國防部職員及約聘員工在家上班的人數劇增，資安專家認為，這項工作變動帶給來自包括中國在內的國家進行網路攻擊的絕佳機會，而美軍官員也證實此事。

    綜合外媒報導，美軍參謀長聯席會議資訊部主任、空軍中將施維多（B.J. Shwedo）週一在記者會中提到，目前有多達400萬人依靠國防部的網路系統進行遠距辦公，原因在於這些人無法再前往過去執行機敏任務時所處的安全設施內，其中光是陸軍就有80萬人正在使用相關伺服器，海軍也正在努力將伺服器流量擴充至可容納50萬人次使用的標準，然而提升系統可以使國防部在遠端工作更加流暢，但此舉會暴露更多漏洞給駭客，尤其是那些為中國、伊朗、俄羅斯和北韓等國家服務的駭客。

    施維多表示，目前國防部資訊網和聯合作戰總部都在密切關注網路所面臨的安全威脅，因為和武漢肺炎疫情有關的網路釣魚活動劇增，未來國防部將會和美國國安局共同評估威脅，國防部資訊系統管理局也會持續對網路系統進行更新。

    然而被問到駭客是否來自中國及俄羅斯？他們又是攻擊那些國防部目標時，美國國防部首席資訊官迪西（Dana Deasy）僅表示「不方面回答」，迪希強調，不回答的原因是在於公開相關訊息的話會讓敵人知道該如何攻擊美國，以及如何修正攻擊的方法及策略。

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