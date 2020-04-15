中國駐賽普勒斯大使推特帳號也被封 玻璃心炸裂牽拖美國反民主

中國駐賽普勒斯大使黃星原的推特帳號也因「違反推特使用規則」被短暫封鎖，對此，黃星原除要推特公司提供合理解釋，也暗示背後牽扯美國的政治因素操作。（翻攝自Twitter）

2020-04-15 11:53:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國在疫情以來，頻頻對外發動「大外宣」、「狼性外交」引各國民眾反感。繼中國駐斯里蘭卡大使館推特帳號與網友互嗆後，在13日被系統短暫封鎖，同日中國駐賽普勒斯大使黃星原的推特帳號也因「違反推特使用規則」被短暫封鎖，對此，黃星原除要推特公司提供合理解釋，也向中媒暗示美國因政治因素要求推特封鎖他的帳號。「因為觀點不同就封號，對於一個自稱是『民主』和『言論自由』的國家來說，本身就是一個『打臉』行為」。

綜合媒體報導，繼中國駐斯里蘭卡大使館推特帳號13日被短暫封鎖後，中國駐賽普勒斯大使黃星原推特帳號（@AmbassadorHuang）也於同日被凍結。14日接受中國官媒《環球時報》採訪時，他表示自己在未收到「書面通知」的情況下，被告知帳號因「違反推特使用規則」封鎖，他感到「詫異和不解」並認為「真實原因不言自明」。

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黃星原稱，自己曾多次在推特上對「抹黑中國的言論做出嚴正駁斥」，他認為自己的帳號被封鎖「可能」是因為自己的言論觀點「和美國個別政客和媒體持有不同立場」，他說類似的事件頻頻發生，最主要的原因是美國心胸狹隘和不自信，且未來肯定有更多類似的事件。「因為觀點不同就封號，對於一個自稱是『民主』和『言論自由』的國家來說，本身就是一個『打臉』行為」。

黃星原也表示，已向Twitter公司發聲明，要求對方作出合法、合理的解釋，並保留採取進一步行動的權利。他在聲明書中寫道「帳號開通以來，我一直在尊重事實基礎上，理性陳述中國官方和我作為中國大使對各種涉華議題的看法，積極回應各界的評論和提出的問題」、「如果只是因為我同『美國』個別政客和媒體持有不同立場、站在不同角度看待問題，發表意見，帳號就要被凍結，我想，這不符合推特創建的初衷，更不符合美國引以為國本的『言論自由』精神」。目前他的帳號已被解除封鎖。

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