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稱「中國有自由」 遭美官員打臉 華春瑩神隱多日後跳針回應...

遭打臉的華春瑩神隱多日後，終於出面回應，但跳針稱「歡迎來造訪武漢」、「中共在全球享有高支持度」。（路透）

遭打臉的華春瑩神隱多日後，終於出面回應，但跳針稱「歡迎來造訪武漢」、「中共在全球享有高支持度」。（路透）

2020-04-15 11:24:42

〔即時新聞／綜合報導〕日前中國外交部發言人華春瑩，在推特上表示「歡迎隨時到中國並與街上的任何人交談，享受自由」，美國聯邦通訊委員會（FCC）委員卡爾（Brendan Carr）立刻要求與多名中國異議人士和疫情吹哨者交談，一起「享受自由」，遭打臉的華春瑩神隱多日後，終於出面回應，但跳針稱「歡迎來造訪武漢」。

中國外交部發言人華春瑩在推特上聲稱「中國享有言論自由」，立刻被美國聯邦通訊委員會（FCC）委員卡爾要求兌現，他想與武漢市中心醫院急診科主任艾芬、記者陳秋實、方斌、李澤華、公開信批習近平的「許志永」、諷習近平是「堅持當皇帝的小丑」的企業家任志強、法學教授許章潤、武漢協和醫院腫瘤中心主治醫師謝琳卡等人對話。

卡爾同時也要求中共當局，應公布武漢肺炎疫情吹哨者，染疫離世的武漢市中心醫院眼科醫生李文亮，當初提出警告後被警方連夜逮捕、被迫收回示警的細節。

遭打臉的華春瑩神隱多日，現終於現身回應，但跳針稱看到卡爾列這麼多想聊天的名單，歡迎造訪武漢，來向這個英勇城市致意，強調「武漢成功是個事實，不是虛構故事」，還顧左右而言他讚中國共產黨因為「置人命於一切之上」，讓每個病患儘早接受治療，令中共在「全球享有最高支持率」。

華春瑩還嗆卡爾，有沒有在美國聽到許多「吹哨音」及醫療人員哭泣的聲音，要他「或許該先跟他們聊聊」。

針對華春瑩回應，卡爾立刻表示，很高興華春瑩有看到這些異議人士的姓名，同時也很高興她的回應向世界證實，這些人僅是因為說出關於殘酷中共政權的真相，就被消失，不過他的問題依然沒獲得解答「可以麻煩妳使他們不被消失，讓我們能夠交談嗎？」

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