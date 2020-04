稱「中國有自由」 遭美官員打臉 華春瑩神隱多日後跳針回應...

2020-04-15 11:24:42

〔即時新聞/綜合報導〕日前中國外交部發言人華春瑩,在推特上表示「歡迎隨時到中國並與街上的任何人交談,享受自由」,美國聯邦通訊委員會(FCC)委員卡爾(Brendan Carr)立刻要求與多名中國異議人士和疫情吹哨者交談,一起「享受自由」,遭打臉的華春瑩神隱多日後,終於出面回應,但跳針稱「歡迎來造訪武漢」。

中國外交部發言人華春瑩在推特上聲稱「中國享有言論自由」,立刻被美國聯邦通訊委員會(FCC)委員卡爾要求兌現,他想與武漢市中心醫院急診科主任艾芬、記者陳秋實、方斌、李澤華、公開信批習近平的「許志永」、諷習近平是「堅持當皇帝的小丑」的企業家任志強、法學教授許章潤、武漢協和醫院腫瘤中心主治醫師謝琳卡等人對話。

卡爾同時也要求中共當局,應公布武漢肺炎疫情吹哨者,染疫離世的武漢市中心醫院眼科醫生李文亮,當初提出警告後被警方連夜逮捕、被迫收回示警的細節。

遭打臉的華春瑩神隱多日,現終於現身回應,但跳針稱看到卡爾列這麼多想聊天的名單,歡迎造訪武漢,來向這個英勇城市致意,強調「武漢成功是個事實,不是虛構故事」,還顧左右而言他讚中國共產黨因為「置人命於一切之上」,讓每個病患儘早接受治療,令中共在「全球享有最高支持率」。

華春瑩還嗆卡爾,有沒有在美國聽到許多「吹哨音」及醫療人員哭泣的聲音,要他「或許該先跟他們聊聊」。

針對華春瑩回應,卡爾立刻表示,很高興華春瑩有看到這些異議人士的姓名,同時也很高興她的回應向世界證實,這些人僅是因為說出關於殘酷中共政權的真相,就被消失,不過他的問題依然沒獲得解答「可以麻煩妳使他們不被消失,讓我們能夠交談嗎?」

I’m glad you’ve seen their names.



And I’m glad your response confirms to the world that you disappeared them simply for telling the truth about your brutal regime.



Now, my question to you still stands: Will you un-disappear them so we can speak?#UndisappearThem https://t.co/FAEm2GhOzP