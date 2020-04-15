武漢肺炎》美國逾9千醫護染疫 女性高達73％

據美國疾病管制與預防中心（CDC）公布的統計，截至本月初已有超過9000名醫護人員感染新冠肺炎，且近四分之三是女性，該國因染疫死亡的醫護人員則有27人。（法新社）

2020-04-15 11:15:33

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情持續在全球延燒，在過去1天新增確診病例最多的依然是美國，單日再暴增逾2.4萬例，累計確診突破60萬。據美國疾病管制暨預防中心（CDC）公布的統計，截至本月初已有超過9000名醫護人員感染，且近四分之三是女性，該國因染疫死亡的醫護人員則有27人。

據美國疾病管制暨預防中心發布的報告指出，自2月12日到4月5日收到的調查資料顯示，全美有9282名醫護人員確診感染武漢肺炎。但實際感染人數可能更高，因為該段期間美國CDC收到的通報確診病例僅有31萬5531例，而根據約翰霍普金斯大學當天的即時統計，美國累計確診已超過33.5萬例，死亡也超過9500例。

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該項統計也指出，確診的醫護人員中，有73%為女性。至於無症狀患者佔8%，不幸病故者則多是年齡超過65歲的中老年人。這也是美國CDC首度對醫師、護理師與其他醫療專業人員進行感染武漢肺炎的調查統計，考量到目前美國疫情仍在迅速蔓延，且許多地區缺乏持續可使用的檢驗試劑組，醫護人員也未全面檢測，而是將檢驗試劑組留給可能感染的病患，實際確診但未確認，或是未通報的病例應該更多。

根據《約翰霍普金斯大學》今日上午最新統計，美國累計確診達60萬8458例，死亡累計25992例。

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