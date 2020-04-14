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武漢肺炎》台灣單日0確診 日網友狂讚：畢竟是台灣

中央流行疫情指揮中心14日指出，台灣睽違36天再次迎來0確診，讓國人相當振奮。對此，日本網友紛紛表示「畢竟是台灣，太好了」、「太神奇了！」（資料照，合成圖）

中央流行疫情指揮中心14日指出，台灣睽違36天再次迎來0確診，讓國人相當振奮。對此，日本網友紛紛表示「畢竟是台灣，太好了」、「太神奇了！」（資料照，合成圖）

2020-04-15 00:33:41

〔即時新聞／綜合報導〕中央流行疫情指揮中心14日指出，台灣睽違36天再次迎來零確診，讓國人相當振奮。日媒報導相關新聞後，日本網友紛紛表示「畢竟是台灣，太好了」、「太神奇了！」

指揮中心14日統計顯示，國內無新增確診病例，是繼上次3月9日零確診後，台灣再度單日無出現新確診病例；指揮官陳時中對此表示，值得高興一下，但仍要維持。

日媒NHK也對台灣單日零確診一事進行報導。報導指出，台灣近日每天都有境外移入者確診，目前感染總數已達393人，而這是自3月9日以來第一次單日無人確診；報導並提到，台灣自上月19日以來，就限制外國人入境，且對違反防疫規範的人祭出嚴厲罰款。

相關新聞推文下方，日本網友紛紛稱讚「台灣已經控制住疫情，日本應該模仿」、「如果要去旅行，在疫情過後就去台灣！」、「畢竟是台灣，恭喜」、「台灣與日本不同，台灣很快採取了應對新冠狀病毒的措施，因此感染者很少」、「聽說這個決定是在實際派人去武漢檢查之後做出的」、「台灣...我很嫉妒」、「可以相信台灣的說法，這與其它氣味難聞的國家不一樣」、「想用安倍交換！」、「日本也正在努力！」

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