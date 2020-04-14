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武漢肺炎》趙立堅：如果各國借鑑中國 就不會出現今天災難

趙立堅說，中方抗擊疫情取得了積極成果，如果其他國家借鑑中方的做法，就不會出現今天這樣的災難。（法新社）

趙立堅說，中方抗擊疫情取得了積極成果，如果其他國家借鑑中方的做法，就不會出現今天這樣的災難。（法新社）

2020-04-14 22:56:04

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情蔓延，目前全球已有超過190萬人確診、12萬人死亡。中國外交部發言人趙立堅今天（14日）在記者會上指稱，中方抗疫取得積極的成果，「如果其他國家借鑑中方的做法，就不會出現今天這樣的災難」。

中國近期在廣東等地以疫情為由針對非裔的種種強制作為，引發非洲國家的怒火，美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）也斥責，這是「可恥的仇外行為」。對此，趙立堅在14日中國外交部例行記者會中說，美方此舉是借題發揮，試圖藉此挑撥中國和非洲國家的關係，破壞中、非傳統的友誼，「這種做法是徒勞的，也極不道德」。

趙立堅說，中方抗擊疫情取得了積極成果，如果其他國家借鑑中方的做法，就不會出現今天這樣的災難。他還說，非洲使節們在這次疫情中，都感謝中國在防疫的同時，也克服困難照顧在華的非洲國家公民，並向非洲施以援手。

最後，趙立堅說，中非友誼在中國和非洲大地深入人心，牢不可破。新冠肺炎疫情暴發後，中非雙方再次團結一致、共克時艱。任何蠱惑和抹黑都不會奏效，任何離間和挑撥都不會得逞。

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