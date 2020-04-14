武漢肺炎》美航艦「杜魯門號」海上待命 不回母港整備

為防止疫情，美國海軍航空母艦「杜魯門號」打擊群將在海上待命，暫時不回母港整備。（歐新社）

2020-04-14 15:41:03

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情延燒，美國海軍航空母艦「羅斯福號」（CVN-71）爆發群聚感染，近600名官兵染病，其中1人死亡。為避免重蹈覆轍，航空母艦「杜魯門號」（CVN-75）打擊群將在海上待命，暫時不回母港整備。

綜合外媒報導，杜魯門號打擊群先前部署在中東的任務已經完成，但因為武漢肺炎疫情，艦隊仍留在美國東海岸附近的海域待命，返回維吉尼亞州諾福克海軍基地的時間仍不確定。美國第二艦隊司令海軍中將劉易斯（Andrew Lewis）表示，「面對疫情，我們需要將船艦駛入海上，來​​保護最珍貴資產，即我們的官兵。」

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杜魯門號是去年11月開始部署，以應對中東不穩定的局勢。航艦打擊群指揮官海軍少將洛伊塞爾（Andrew Loiselle）表示，「自上次停靠港口以來，已經有40天的時間，在那之後沒有任何人上船，因此我確信船員們沒有感染武漢肺炎。」洛伊塞爾也說，官兵了解疫情給家園帶來的危害，因此能理解在海上待命的命令。

杜魯門號航艦打擊群約有5000名官兵。在報導的同天，停泊在關島的羅斯福號傳出首位死亡病例。

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