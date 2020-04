被中國外交官私信要求稱讚 美國州議會議長：白癡

美國威斯康辛州參議院議長羅斯(Roger Roth)收到中國領事館的私信,希望他能稱讚中國對抗新型冠狀病毒的反應,對此羅斯只有1個字回應:「nuts(白癡)」。(圖擷自Roger Roth臉書)

2020-04-14 14:05:21

〔即時新聞/綜合報導〕美國威斯康辛州參議院議長羅斯(Roger Roth)在3月26日提出一項決議,要求議會確認中國共產黨故意在武漢肺炎疫情上誤導了全世界。那麼,為何羅斯會如此針對中共?原來,他收到中國領事館的私信,希望他能稱讚中國對抗新型冠狀病毒的反應,對此羅斯只有1個字回應:「nuts(白癡)」。

據《威斯康辛觀察家報》(Wisconsin Examiner)報導,羅斯透露,2月26日他收到中國領事館的第1封電郵,當時他注意到這封email來自某個hotmail帳戶,因此覺得只是有人在惡作劇而已。

然而,到了3月10日,羅斯又收到了第2封郵件,於是他的辦公室職員開始跟進,運用政府管道確認這2封電郵確實是來自中國官方的。原來,中國外交官經常使用私人電子郵件帳號,因為它們傳輸速度更快。

羅斯說,知道事實後他差點沒被氣死,畢竟那時新型冠狀病毒疫情恰好在威州出現,於是他向中國領事館回覆了1個字:「nuts(白癡)」。

3月26日,羅斯提出威州參議院第7號決議(Senate Resolution 7),其標題為:「確認中國共產黨故意在武漢冠狀病毒上誤導全世界,並堅定地聲援中國人民以譴責中國共產黨(acknowledging that the Communist Party of China deliberately and intentionally misled the world on the Wuhan Coronavirus and standing in solidarity with the Chinese people to condemn the actions of the Communist Party of China)」。

在決議內文之中,可以看到中國領事館當初希望羅斯宣傳的造假語句:「中國一直透明且迅速地與世界衛生組織和國際社會共享病毒的關鍵訊息,從而為其他國家創造了及時做出反應的機會之窗」,從此不難發現為何羅斯會如此震怒。

羅斯在決議裡還列舉了不少中國侵犯人權的例子,包括對西藏和穆斯林維吾爾族人的控制、一胎化政策及其所造成的墮胎行為(雖然現在已取消,但不少中國人受到影響)、強摘器官、強迫結紮、天安門事件、操縱貨幣、侵犯智慧財產權。同時,羅斯也譴責中國國家主席習近平為了鞏固權力取消國家主席任期的行為。

另一方面,羅斯知道美國目前已出現針對亞裔的仇恨言論,因此他強調必須將中國共產黨和中國人民區分開來,「我要聲援中國人民,讓他們能夠自由生活」。

羅斯說,「中國人民是偉大的人民,是人類歷史上最偉大文明之一的繼承者,但過去70年間被殘酷而壓迫的政權當作人質」,因此,威斯康辛州將聲援中國人民進而譴責中國共產黨。

羅斯在3月26日於議會介紹了該決議後,已轉送威州參議院組織委員會進行審議,一旦通過將進行威州參議院表決,其投票內容包括:「威斯康辛州參議院確認,中國共產黨有意誤導世界,箝制有關武漢冠狀病毒的重要訊息,導致疫情在中國內外傳播。(中國共產黨)儘管知道該病毒可能會在人與人之間傳播,仍讓數以百萬計的人離開各省和中國,同時還鎮壓並迫害討論確切訊息的個人,就此造成了全球性大流行」。

另1個內容為:「威斯康辛州參議院特此聲援中國人民,以最強烈的措辭譴責中國共產黨,並確認由於中國共產黨的疏忽,導致中國和世界各地數以百萬計的人有患病和死亡的危險」。

