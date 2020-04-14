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首頁　>　國際

鍵盤口水戰夠了！ 何晶今再PO文感謝台灣

新加坡總理夫人何晶。（歐新社資料照）

新加坡總理夫人何晶。（歐新社資料照）

2020-04-14 14:46:33

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡總理夫人何晶（Ho Ching）日前在臉書轉貼台灣捐贈口罩新聞，並下註解「呃...」引起熱議，昨日（13）何晶修改該文表達對台感謝之意，今日何晶又貼文表示，台灣和新加坡是朋友，並說鍵盤口水戰夠了。此外，她也轉貼「乾蒸口罩」新聞，說此方法也有用。

何晶日前因在臉書轉貼台灣捐贈100萬片口罩給新南向國家的新聞，並下註解「呃...」（Errr....）引發網友熱議，也導致許多網友在該文底下論戰，昨日何晶修改貼文表達對台感謝。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨日表示「可以停了」，行政院長蘇貞昌今日也在受訪時指出，既然總理夫人已明白表示，大家不用往負面做文章。

何晶今日凌晨再度於臉書PO文，先用英文寫說「謝謝大家，鍵盤上的活動夠多了，口水戰也引發怒火。現在我們面臨許多共同挑戰，即便有人跌倒、慘遭滑鐵盧，但也有人可以跨越此次橫溝」。

何晶接著再用中文感謝台灣，說台灣和新加坡「朋友就是朋友」，要大家保重，明天會更好。這則貼文獲得數百名網友按讚、留言、分享，有網友回應表示，新加坡和台灣永遠是好朋友，也感謝何晶體諒台灣政府以台灣人民為優先考量。

此外，何晶也轉貼陳時中示範「蒸口罩」的新聞，並寫下「用烤箱也有用，不需要高溫，大約攝氏60度就夠了」。

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何晶今日再發文感謝台灣。（圖擷自何晶臉書）

何晶今日再發文感謝台灣。（圖擷自何晶臉書）

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