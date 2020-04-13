武漢肺炎》美參議員布萊克本：中朝伊俄已成「新邪惡軸心國」

中國政府近日持續將矛頭直指美國，企圖模糊焦點逃避究責；對此，美國參議員布萊克本（見圖）表示，中國正在操弄全球組織，與北韓、伊朗、俄羅斯已成為「新邪惡軸心國」。（資料照，法新社）

2020-04-14 01:13:49

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎禍害全球，中國政府近日持續將矛頭直指美國，企圖模糊焦點逃避究責；對此，美國參議員布萊克本（Marsha Blackburn）表示，中國正在操弄全球組織，與北韓、伊朗、俄羅斯已成為「新邪惡軸心國」（new axis of evil）。

綜合媒體報導，參議院議員布萊克本11日接受《福斯新聞》採訪，她指出，由於中國政府把持原料與物資，美國兩黨目前已達成共識，已在攜手努力立法，將會「把醫療供應鏈與製造業轉出中國」。

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布萊克本話鋒一轉表示，中國現在受到全球組織的保護，並具有操縱全球組織的能力，美國人需要意識到，中國不是美國的朋友，而是敵人；對此，她補充說，「中國、北韓、伊朗和俄羅斯，都是新邪惡軸心國的一部分」。

布萊克本強調，美國該取消對世界衛生組織（WHO）的資金支持，並從中國手裡取回製造業，撤除所有在美的孔子學院，甚至要求中國免除價值1兆美元的美國國債，「我們會有多的事情要做」。

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