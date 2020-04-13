為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》「發哨人」被消失？武漢女醫師艾芬已失聯2週

    中國武漢中心醫院急診科主任艾芬（見圖）被譽為「武漢肺炎疫情發哨人」之一的中國女醫師，至今已失聯2週。（圖擷取自推特）

    中國武漢中心醫院急診科主任艾芬（見圖）被譽為「武漢肺炎疫情發哨人」之一的中國女醫師，至今已失聯2週。（圖擷取自推特）

    2020-04-14 00:26:22

    〔即時新聞／綜合報導〕中國女醫師艾芬自稱為武漢肺炎（COVID-19）疫情「發哨人」，率先將病毒資訊分享給同醫院的李文亮等數名醫師，至今已失聯2週，疑似因其在雜誌專訪中批評中國當局的審查制度而「被消失」。

    根據《美國之音》 報導，總部位於法國巴黎的無國界記者組織（Reporters Without Borders）10日發布聲明指出，中國武漢中心醫院急診科主任艾芬至今已失聯2週，並呼籲中國政府儘快透露她的近況。

    澳洲第九頻道新聞網（Nine Network）新聞節目《60分鐘》（60 Minutes）在3月29日就指出，艾芬已失蹤，原因即是她在中國雜誌《人物》的專訪中，批評了中國當局的審查制度。

    中國官媒《人民日報》旗下雜誌《人物》3月10日所刊出《發哨子的人》一文中，艾芬透露在去年12月30日，是她將病毒報告分享予李文亮等「吹哨人」，事後更被醫院上層嚴厲訓斥、警告，艾芬也在該專訪中表示，自己很後悔沒有持續吹響哨聲。

    該刊文不到一天，就被《人物》雜誌官網撤下，相關報章雜誌也迅速從貨架上被撤下。然而，該文內容已被中國網民擷圖，並持續在網路上廣傳。

    艾芬的親友與同事擔憂她是因為批評當局體制的那篇刊文而遭拘押。美國媒體《自由亞洲電台》也證實無法聯絡上艾芬。

    另外，艾芬的微博帳號仍維持更新。然而，由於中國警方逼供過程中，常逼迫拘留者交出社群帳號的密碼，因此各界質疑這些貼文為艾芬本人發布的真實性。

    無國界記者2019年世界新聞自由指數指出，中國在180個國家當中排名第177。

    8位吹哨人之一的醫師李文亮因感染武漢肺炎逝世，其在今年1月3日更因被中國當局控以涉嫌散佈謠言罪，而被警方傳喚訓斥。

    武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    中國武漢中心醫院急診科主任艾芬。（圖擷取自推特）

    中國武漢中心醫院急診科主任艾芬。（圖擷取自推特）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢解封再掀疫情？ 中國首席專家信心喊話：機率極低！
    2020-04-11 18:46

    武漢解封再掀疫情？ 中國首席專家信心喊話：機率極低！
    武漢作家封城日記將於美、德出版 《環時》總編點名批評
    2020-04-10 21:43

    武漢作家封城日記將於美、德出版 《環時》總編點名批評
    動滋券登記倒數聰明用必看懶人包

    動滋券登記倒數聰明用必看懶人包
    武漢肺炎》才剛解封！武漢驚見又有路人倒臥街頭
    2020-04-09 00:28

    武漢肺炎》才剛解封！武漢驚見又有路人倒臥街頭
    武漢解封就沒事？ 中國其他省市仍要武漢人採檢2次
    2020-04-08 16:51

    武漢解封就沒事？ 中國其他省市仍要武漢人採檢2次
    2招接住投資獲利機會

    2招接住投資獲利機會
    忘不了哀嚎聲！武漢即將解封 外媒曝當地人辛酸血淚
    2020-03-31 15:14

    忘不了哀嚎聲！武漢即將解封 外媒曝當地人辛酸血淚
    武漢肺炎》火化前未見到李文亮遺體 李母思子泣不成聲
    2020-02-08 06:20

    武漢肺炎》火化前未見到李文亮遺體 李母思子泣不成聲
    國際今日熱門
    2020-07-19 06:20

    新種海蟑螂出現！酷似星際大戰「黑武士」 影片

    2020-07-19 05:30

    使用者付費 駐韓美軍恐大減

    2020-07-19 05:30

    華為搶非洲5G 疑行賄議員被警錄下

    2020-07-19 05:30

    加國逾百使館安檢 中國官二代掌控

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播