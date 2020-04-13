武漢肺炎》「發哨人」被消失？武漢女醫師艾芬已失聯2週

中國武漢中心醫院急診科主任艾芬（見圖）被譽為「武漢肺炎疫情發哨人」之一的中國女醫師，至今已失聯2週。（圖擷取自推特）

2020-04-14 00:26:22

〔即時新聞／綜合報導〕中國女醫師艾芬自稱為武漢肺炎（COVID-19）疫情「發哨人」，率先將病毒資訊分享給同醫院的李文亮等數名醫師，至今已失聯2週，疑似因其在雜誌專訪中批評中國當局的審查制度而「被消失」。

根據《美國之音》 報導，總部位於法國巴黎的無國界記者組織（Reporters Without Borders）10日發布聲明指出，中國武漢中心醫院急診科主任艾芬至今已失聯2週，並呼籲中國政府儘快透露她的近況。

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澳洲第九頻道新聞網（Nine Network）新聞節目《60分鐘》（60 Minutes）在3月29日就指出，艾芬已失蹤，原因即是她在中國雜誌《人物》的專訪中，批評了中國當局的審查制度。

中國官媒《人民日報》旗下雜誌《人物》3月10日所刊出《發哨子的人》一文中，艾芬透露在去年12月30日，是她將病毒報告分享予李文亮等「吹哨人」，事後更被醫院上層嚴厲訓斥、警告，艾芬也在該專訪中表示，自己很後悔沒有持續吹響哨聲。

該刊文不到一天，就被《人物》雜誌官網撤下，相關報章雜誌也迅速從貨架上被撤下。然而，該文內容已被中國網民擷圖，並持續在網路上廣傳。

艾芬的親友與同事擔憂她是因為批評當局體制的那篇刊文而遭拘押。美國媒體《自由亞洲電台》也證實無法聯絡上艾芬。

另外，艾芬的微博帳號仍維持更新。然而，由於中國警方逼供過程中，常逼迫拘留者交出社群帳號的密碼，因此各界質疑這些貼文為艾芬本人發布的真實性。

無國界記者2019年世界新聞自由指數指出，中國在180個國家當中排名第177。

8位吹哨人之一的醫師李文亮因感染武漢肺炎逝世，其在今年1月3日更因被中國當局控以涉嫌散佈謠言罪，而被警方傳喚訓斥。

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中國武漢中心醫院急診科主任艾芬。（圖擷取自推特）

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