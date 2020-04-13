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武漢肺炎》菲律賓確診數暴增 超越大馬為東南亞最多

菲律賓衛生部宣布今日增加284例確診和18例死亡，全國累計4932例，其中315例死、242例痊癒，確診數超越馬來西亞的4817例，成為東南亞確診數量最多的國家。（歐新社）

菲律賓衛生部宣布今日增加284例確診和18例死亡，全國累計4932例，其中315例死、242例痊癒，確診數超越馬來西亞的4817例，成為東南亞確診數量最多的國家。（歐新社）

2020-04-13 23:57:10

〔即時新聞／綜合報導〕東南亞地區的武漢肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，菲律賓今天（13日）公布累計確診4932例，超越馬來西亞，成為東南亞確診數最多的國家，死亡數方面，以印尼399死最多。

綜合外媒報導，菲律賓衛生部宣布今日增加284例確診和18例死亡，全國累計4932例，其中315例死、242例痊癒，確診數超越馬來西亞的4817例，成為東南亞確診數量最多的國家。先前菲律賓大學一項研究指出，菲律賓疫情將在4月底至6月達到巔峰。

馬來西亞方面，今日增加134例確診和1例死亡，全國累計4817例，其中77例死、2276例痊癒，痊癒確診病例數占總數的47.23%。

印尼方面，今日增加316例確診和26例死亡，全國累計4557例，其中399例死、380例痊癒，死亡數為東南亞最多。

根據《約翰霍普金斯大學》公布的最新疫情動態顯示，泰國全國累計2579例，其中40例死亡；新加坡全國累計2532例，其中8例死亡。

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