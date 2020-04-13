武漢肺炎》斯里蘭卡強制火化染疫死者！ 穆斯林抗議違反傳統

斯里蘭卡週日（12日）因應武漢肺炎疫情宣布修訂法律，要求所有死於武漢肺炎的死者必須火化。該規定引起當地穆斯林強烈抗議。圖為穆斯林婦女示意圖，與本新聞內容無關。（路透）

2020-04-13 22:58:31

〔即時新聞／綜合報導〕斯里蘭卡週日（12日）因應武漢肺炎疫情宣布修訂法律，要求所有死於武漢肺炎的死者必須火化。該規定引起當地穆斯林強烈抗議，控訴當局漠視伊斯蘭教的傳統習俗。

綜合外媒報導，為了徹底殺死病毒，斯里蘭卡衛生部長萬尼阿拉齊（Pavithra Wanniarachchi）週日宣布，「死於或疑似死於武漢肺炎的屍體必須火化」，引起當地穆斯林強烈抗議，控訴當局違反了伊斯蘭教的傳統習俗，強制火化的作法也遭人權組織批評。實際上，先前世界衛生組織（WHO）已表示，罹患武漢肺炎病逝的死者可以土葬或是火葬。

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火葬是伊斯蘭教的禁忌，穆斯林相信火刑是在末日審判後，懲罰有罪人的方式之一，故相當忌諱將亡者遺體火化，普遍盛行土葬。目前為止，斯里蘭卡的武漢肺炎確診數為203人、7死，死者當中有3名穆斯林，即便家屬反對，死者仍遭當局強制實行火化。

斯里蘭卡人口約有2100萬人，其中穆斯林占10%人口，代表穆斯林的主要政黨也指責當局「冷酷漠視」宗教禮俗和家屬意願。

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