公佈台灣口罩送達畫面 我國旗登歐盟官網

中華民國國旗罕登歐盟官網。（圖擷取自網頁）

2020-04-10 17:01:30

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，台灣也啟動國際援助行動，第一批口罩已於昨（9日）抵達歐洲，將分送100萬份給義大利和西班牙，以及590萬份給其他會員國。對此，歐盟除以文字公開高度讚賞台灣外，也公布了華航貨機運載口罩抵達的畫面，讓中華民國國旗罕見出現在歐盟官網。

歐盟危機管理執行委員雷納希克（Janez Lenarcic）於昨（9日）在歐盟官網發布新聞稿表示，當前疫情大流行下，台灣捐贈給歐盟及成員國的部分口罩已經抵達歐洲，歐盟緊急協調中心將把其中100萬份口罩轉交給義大利和西班牙，其餘的590萬份將提供給其他會員國，「我們高度讚賞台灣向歐盟捐贈醫療口罩的團結姿態」。

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隨後，歐盟官網也上傳了台灣捐贈口罩抵達的現場影片與照片，畫面中可清晰看見多個掛有中華民國國旗、「台灣聽診器」主視覺、「台灣能幫忙」（TaiwanCanHelp）布條的貨箱，以及降落在盧森堡機場（Luxembourg Airport）的華航貨機，這是歐盟官網罕見刊出中華民國國旗畫面，意義重大。

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