呂若瑟神父募款6天破億 義大利媒體盛讚台灣人寬厚報恩

義大利籍神父呂若瑟（左）為故鄉募款，台灣民眾熱情捐助，義大利媒體也廣泛報導此事。（資料照）

2020-04-10 11:12:47

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢爆發的新型冠狀病毒疾病（COVID-19，下稱武漢肺炎）疫情持續延燒，義大利淪為重災區，長住台灣的義大利籍神父呂若瑟為故鄉募款，短短6天募得約1.5億元，台灣人的善舉受到義大利媒體廣泛報導，紛紛稱讚台灣民眾心胸寬厚，見神父有難主動報恩。

綜合外媒報導，義大利最大財經報《24小時太陽報》（Il sole 24 Ore）報導指出，宜蘭羅東聖母醫院外大排長龍的民眾，都是為了捐款幫助義大利；這些善款將會用來購買醫療物資，協助義大利對抗疫情。

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義大利財經媒體《商報》（business.it）也以「台灣人的寬厚心胸」為題報導，台灣人50年前生活困難時，曾接受義大利神父的恩惠，現在台灣人看到神父故鄉有難，立刻主動伸出援手報答恩惠，讓人特別感動。

其他義大利網路媒體包含《國際郵報》（The Post Internazionale）、《義大利商業報》（Affari Italiani）、《askanews》、《Tiscali news》等也報導此事，強調台灣人不忘神父恩惠，紛紛捐款表達感恩之情。

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