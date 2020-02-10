海基會千里送藥 荊門台商協會會長：我應該做的

2020-02-10 03:11:02

〔中央社〕針對受困湖北荊門的罕病兒童藥劑將告罄，海基會副董事長姚人多今天凌晨表示，已成功把血友病針劑交到媽媽手中；負責千里送藥的荊門台商協會會長簡俊男說：「不用謝，這是我應該做的。」

武漢肺炎疫情導致一名受困在湖北省荊門市的台灣罕見疾病病童，所施打的針劑即將告罄，海基會副董事長兼秘書長姚人多10日凌晨在臉書貼文證實：「剛剛，荊門台商協會的簡會長，已經成功把血友病的針劑交到媽媽手中。」

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他強調：「這個千里送藥的計畫能夠辦得到，要感謝很多人的努力，尤其是那些台商會長們。」

姚人多在貼文透露，長沙的飛機停飛之後詢問簡會長，能不能到鄭州幫小孩拿藥。鄭州跟荊門之間有500多公里遠，簡會長知道情況後說，「如果需要，跑一趟鄭州我也可以」。有了他（簡會長）這一句話之後，啟動了這個千里送藥的計畫。

他指出，由於時間緊迫，（8日）晚上問同仁要如何從高雄把藥拿上來。「我的同仁知道之後，志願說她要跑一趟。我也要特別要謝謝華信航空把藥帶上飛機」。飛機抵達鄭州後，鄭州台協派了專人跟華信拿藥，隨即上高速公路一路飛奔。

他表示，由於中國大陸疫情管制的措施，河南省的車子無法開到外省，於是簡會長跟鄭州台協約在兩省交界的休息站交接。拿到藥後的簡會長同樣一路直奔荊門。

姚人多說，晚上12點多（即10日零時許）抵達，把藥劑交給媽媽。然後簡會長還要再開120多公里才能回到他家。「今天晚上我特別跟他說謝謝，在電話那頭，他只很酷的告訴我，『不用謝，這是我應該做的』」

姚人多指出，「我知道這一次疫情，台商的形象，因為一些人做了不該做的事，說了不該說的話，受到了很大的傷害。不過，在我心目中，絕大多數的台商會長都像簡會長這樣，出錢出力，只要同胞有難，絕對義不容辭。簡會長是這樣，還有許許多多在中國大陸的台商會長們也是這樣」。

他最後強調，「謝謝你們，我滿滿的感謝，獻給那些在中國大陸這麼困難的情勢下，依然盡心盡力幫助國人的台商兄弟姊妹們」。（編輯：林克倫）

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