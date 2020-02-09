武漢肺炎》從湖北染病到四川20多天沒發燒 鄰居得病才確診

中國四川省遂寧市8日一名確診易姓病患，從1月中旬開始，便出現「感冒症狀」，且持續在湖北省武漢市看診，直到回到家鄉遂寧市後，因鄰居發病確診接受「密切接觸排查」，才被確診。（圖擷取自微博）

2020-02-10 00:21:46

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎疫情不斷蔓延，而感染肺炎的症狀有3種，從嚴重到輕微分別是發燒、出現呼吸道症狀（如咳嗽）甚至可能完全沒有症狀，中國四川省遂寧市8日就出現一名確診病患，疑1月中旬已感染肺炎，但因20多天以來皆未發燒，以為只是「感冒」，直到鄰居確診後接受排查時，才被確診。

綜合中媒報導，中國四川省遂寧市這名易姓病患8日確診，但早從1月中旬開始，便出現「感冒症狀」，且持續在湖北省武漢市看診，回到家鄉遂寧市後，因鄰居因武漢肺炎發病確診接受「密切接觸排查」，易姓病患才被確診。

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報導指出，相關單位研判，易姓病患應在1月中旬便感染肺炎，但20多天以來，一直到確診當天，卻都沒有發燒，其中的原因，仍有待進一步調查，也詳細公布他連日來的行程，呼籲期間曾接觸者盡快與所在地的相關單位聯絡。

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相關單位研判，易姓病患應在1月中旬便感染肺炎，但20多天以來，一直到確診當天，他卻都沒有出現發燒症狀，其中的原因，仍有待進一步調查，也詳細公布他連日來的行程，呼籲期間曾與他接觸者，盡快與所在地的相關單位聯絡。（圖擷取自微博）

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