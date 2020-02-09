為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

武漢肺炎》從湖北染病到四川20多天沒發燒 鄰居得病才確診

中國四川省遂寧市8日一名確診易姓病患，從1月中旬開始，便出現「感冒症狀」，且持續在湖北省武漢市看診，直到回到家鄉遂寧市後，因鄰居發病確診接受「密切接觸排查」，才被確診。（圖擷取自微博）

中國四川省遂寧市8日一名確診易姓病患，從1月中旬開始，便出現「感冒症狀」，且持續在湖北省武漢市看診，直到回到家鄉遂寧市後，因鄰居發病確診接受「密切接觸排查」，才被確診。（圖擷取自微博）

2020-02-10 00:21:46

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎疫情不斷蔓延，而感染肺炎的症狀有3種，從嚴重到輕微分別是發燒、出現呼吸道症狀（如咳嗽）甚至可能完全沒有症狀，中國四川省遂寧市8日就出現一名確診病患，疑1月中旬已感染肺炎，但因20多天以來皆未發燒，以為只是「感冒」，直到鄰居確診後接受排查時，才被確診。

綜合中媒報導，中國四川省遂寧市這名易姓病患8日確診，但早從1月中旬開始，便出現「感冒症狀」，且持續在湖北省武漢市看診，回到家鄉遂寧市後，因鄰居因武漢肺炎發病確診接受「密切接觸排查」，易姓病患才被確診。

報導指出，相關單位研判，易姓病患應在1月中旬便感染肺炎，但20多天以來，一直到確診當天，卻都沒有發燒，其中的原因，仍有待進一步調查，也詳細公布他連日來的行程，呼籲期間曾接觸者盡快與所在地的相關單位聯絡。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

相關單位研判，易姓病患應在1月中旬便感染肺炎，但20多天以來，一直到確診當天，他卻都沒有出現發燒症狀，其中的原因，仍有待進一步調查，也詳細公布他連日來的行程，呼籲期間曾與他接觸者，盡快與所在地的相關單位聯絡。（圖擷取自微博）

相關單位研判，易姓病患應在1月中旬便感染肺炎，但20多天以來，一直到確診當天，他卻都沒有出現發燒症狀，其中的原因，仍有待進一步調查，也詳細公布他連日來的行程，呼籲期間曾與他接觸者，盡快與所在地的相關單位聯絡。（圖擷取自微博）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
武漢肺炎》最佳負面教材？「聚眾打牌」礙防疫...列隊拍片道歉
2020-02-09 22:14

武漢肺炎》最佳負面教材？「聚眾打牌」礙防疫...列隊拍片道歉
武漢肺炎》WHO喊話更名 CNN不甩仍稱「武漢冠狀病毒」
2020-02-09 12:39

武漢肺炎》WHO喊話更名 CNN不甩仍稱「武漢冠狀病毒」
武漢肺炎》武漢女孩日記撼動中國 父母接連病死自己也確診...
2020-02-09 10:35

武漢肺炎》武漢女孩日記撼動中國 父母接連病死自己也確診...
武漢肺炎》懷疑包機台商「被確診」 武漢台辦提7大疑問
2020-02-08 23:57

武漢肺炎》懷疑包機台商「被確診」 武漢台辦提7大疑問
武漢肺炎》現在才想到？中國國家衛健委副主任 轉任湖北省常委
2020-02-08 13:07

武漢肺炎》現在才想到？中國國家衛健委副主任 轉任湖北省常委
國際今日熱門
2020-02-09 10:58

武漢肺炎》鑽石公主號驚傳疫情惡化 上百人出現發燒等症狀

2020-02-09 21:21

武漢肺炎》到底燒什麼？中國武漢二氧化硫濃度飆破表！

2020-02-10 01:14

武漢肺炎》死亡數超越SARS！全球確診37667例 815例死亡

2020-02-09 14:48

武漢肺炎》網友全傻了！WHO秘書長請微博、百度為疫情闢謠

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播