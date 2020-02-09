武漢肺炎》最佳負面教材？「聚眾打牌」礙防疫...列隊拍片道歉

7日及8日江蘇省常熟市和鹽城市分別有10多人因聚眾打牌被警方帶回派出所「勸導」，事後還拍攝道歉影片，表示，「保證下不為例」、「請大家引以為戒」。（圖擷取自微博）

2020-02-09 22:14:46

〔即時新聞／綜合報導〕隨中國武漢肺炎疫情不斷升溫，中國政府呼籲民眾避免外出後，仍不時傳出有民眾因「群聚打麻將」導致感染的案例，7日及8日江蘇省常熟市和鹽城市分別都有10多人聚眾打牌，被警方「勸導」後，都在警局拍攝影片公開道歉，「保證下不為例」、「請大家引以為戒」。

綜合中媒報導，隨中國武漢肺炎疫情不斷升溫，中國政府呼籲民眾避免外出、群聚，不料，繼浙江寧波市6日傳出有65歲女性患者因聚餐、打麻將，導致與她接觸的9人有多人被感染後，警方仍於7日及8日，分別在江蘇省常熟市以及鹽城市，發現10多人以及15人聚眾打牌案件。

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據報導，7日時，江蘇省常熟市警方發現11人在1間租屋處內聚眾打牌，有些人有戴口罩、有些人沒有，警方對聚眾打牌且涉嫌賭博的5人進行「勸導」後，在「徵得同意」下，錄下他們的道歉影片，藉此向大眾宣傳「不要群聚打麻將」。

報導也指出，江蘇省鹽城市當地警方在8日也查獲15人聚眾打牌，事後，15人皆在警局門口拍攝道歉影片，並表示，「我們錯了，疫情這麼嚴重，我們還一起打牌，我們保證下不為例！」、「請大家引以為戒，少出門、少聚集、戴口罩、多洗手」。

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7日時，江蘇省常熟市警方發現10多人在1間租屋處內聚眾打牌，有些人有戴口罩、有些人沒有，警方對聚眾打牌且涉嫌賭博的5人進行「勸導」後，在「徵得同意」下，錄下他們的道歉影片。（圖擷取自微博）

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