武漢肺炎》港府證實：香港一家2人確診、7人初步陽性

香港衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君證實，香港某家族初二和2名來自中國的親友聚會後，家族內共有11人出現症狀，目前已有24歲孫子和外婆確診武漢肺炎，另有7人初步驗出陽性。圖為香港民眾排隊買口罩。（歐新社）

2020-02-09 17:35:51

〔即時新聞／綜合報導〕香港今（9日）稍早傳出一家9口確診感染武漢肺炎，對此香港衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君召開記者會表示，該家族初二有個烤肉和吃火鍋的大聚會，當天有19人到場，其中2人來自中國（目前已離港）。經過這場聚會後，香港家族11人出現症狀，目前已有24歲孫子和外婆確診，另有7人初步驗出陽性，還有2人的檢驗結果尚未出爐。

據《香港01》報導，張竹君表示，該香港家族大年初二（1月26日）在觀塘區永興工業大廈一處派對場所聚會，席間有2名從中國廣東過來的親友，這2名中國男子已於1月底離開香港。

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在這場聚會過後，該香港家族的24歲孫子於1月30日出現發燒、咳嗽等症狀，多次就醫後仍高燒不退，到了2月8日便到灣仔區律敦治醫院急診室求診，今確診罹患武漢肺炎，是為香港第27起病例。此外，該孫子的外婆於2月1日就醫，目前也同樣確診，是為第29起病例。

至於在其間的香港第28起病例，是1名和該家族疫情不相關的70歲男子，他是在香港觀塘區聯合醫院求醫後被隔離。

張竹君坦言，對於香港家族2人確診、7人初步陽性、2人待查驗的狀況，尚無法釐清病源到底是誰，但2名已不在香港的中國親友當中，有1人過年期間曾出現輕微咳嗽的症狀。

香港醫院管理局總行政經理劉家獻指出，目前總計香港武漢肺炎確診病例為29例、其中1人死亡，大多數的病患都在醫管局轄下的大型綜合醫院、新界葵青區瑪嘉烈醫院治療，該院共收治了21名新型冠狀病毒患者。

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