武漢肺炎》封城前離開武漢回河北不治 生前接觸77人

中國河北省邢台市一名武漢肺炎患者，發病後隱匿武漢居住史，昨天因武漢肺炎導致多重器官衰竭，急救無效不治，生前至少接觸77人。（美聯社）

2020-02-09 16:48:54

〔即時新聞／綜合報導〕2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，下稱武漢肺炎）疫情持續延燒，中國武漢市自1月23日封城以防堵疫情擴散，但仍有部分人士在封城前已離開武漢。中國河北省邢台市一名64歲患者，在封城前跟家人自湖北武漢開車回到邢台市，稱1月18日已發病，卻因隱匿居住史至2月7日才確診罹患武漢肺炎，2月8日即因武漢肺炎導致多重器官衰竭，急救無效不治，死者生前接觸包括醫護人員在內共77人。當地政府機關表示，將以「涉嫌以危險方法危害公共安全罪」對劉姓死者立案偵查。

據《新浪網》報導，劉姓死者是中國河北省邢台市內丘縣人，1月17日與家人開車自中國武漢返回內丘縣。1月18日因牙痛至橋東區魏少東牙科診所就醫，於1月31日因氣喘至內丘縣中醫院住院治療，2月4日病情加重，由救護車轉送至邢台市人民醫院急診室。劉姓死者及家人在就醫期間始終否認曾在武漢市居住，直到2月6日才承認，2月7日送驗確診為武漢肺炎患者，2月8日即因武漢肺炎導致多重器官衰竭，急救無效不治。

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《新浪網》指出，中國當地政府機關表示將以「涉嫌以危險方法危害公共安全罪」對劉姓死者立案偵查，並稱劉姓死者2月7日確診後，內邱縣中醫院已針對死者生前接觸的77人進行「集中隔離措施」，目前尚未有人確診，並且表示邢台市人民醫院急診室、內丘縣中醫院、橋東區魏少東牙科診所及劉姓死者生前曾居住和到過的地方都已封閉，進行隔離消毒。

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