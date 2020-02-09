武漢肺炎》對國家沒信心？ 中國峇里島包機僅61人願返國

中國東方航空一架包機8日赴印尼峇里島載回滯留國民，但機上僅坐約3成滿，多數人選擇留下。（路透檔案照）

2020-02-09 15:39:08

〔編譯孫宇青／綜合報導〕儘管中國政府聲稱有能力控制疫情，但中國公民似乎有所懷疑。《法新社》報導，中國8日派出一架包機前往印尼峇里島，準備接回因停航而滯留的中國觀光客，但機上近200個座位，僅坐不到3分之1，其他數千人似乎樂於「延長假期」。

報導引述印尼當局指出，印尼5日起暫停往返中國的所有航班，導致春節期間前往峇里島的3000多名中國遊客，被迫留在當地。對此，中國東方航空8日出動一架包機前往峇里島，原本可載送189人返回武漢，卻只有61人登機，包括12名孩童。

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峇里島恩古拉萊國際機場官員阿米爾（Elfi Amir）指出，返國的中國遊客都接受過檢查，健康沒有問題。這些中國遊客則強調，他們喜歡峇里島，以後必定再訪。

中國駐登巴薩（Denpasar）總領事館總領事苟皓東指出，返國者全是武漢居民，「他們想回去自己國家」。他也表示，若總領事館接獲請求，將派出另一架包機赴峇里島。至於選擇留在當地的中國人，苟皓東強調，他們主要是想繼續享受假期。

據悉，每年約有210萬名中國遊客造訪印尼，平均每日6000人次，但武漢肺炎疫情去年12月爆發以來，一天僅剩1000人。目前兩地則已暫時停航。

人口達2.6億、且與中國有密切商業和旅遊連結的印尼，迄今仍未傳出武漢肺炎病例。峇里島官員7日指出，他們已拒絕41名近期前往中國的外國遊客入境，包括俄羅斯、巴西、紐西蘭、摩洛哥和英國。

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峇里島目前有約3000名中國遊客，但8日僅61人返國。（美聯社）

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