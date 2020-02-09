為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

武漢肺炎》對國家沒信心？ 中國峇里島包機僅61人願返國

中國東方航空一架包機8日赴印尼峇里島載回滯留國民，但機上僅坐約3成滿，多數人選擇留下。（路透檔案照）

中國東方航空一架包機8日赴印尼峇里島載回滯留國民，但機上僅坐約3成滿，多數人選擇留下。（路透檔案照）

2020-02-09 15:39:08

〔編譯孫宇青／綜合報導〕儘管中國政府聲稱有能力控制疫情，但中國公民似乎有所懷疑。《法新社》報導，中國8日派出一架包機前往印尼峇里島，準備接回因停航而滯留的中國觀光客，但機上近200個座位，僅坐不到3分之1，其他數千人似乎樂於「延長假期」。

報導引述印尼當局指出，印尼5日起暫停往返中國的所有航班，導致春節期間前往峇里島的3000多名中國遊客，被迫留在當地。對此，中國東方航空8日出動一架包機前往峇里島，原本可載送189人返回武漢，卻只有61人登機，包括12名孩童。

峇里島恩古拉萊國際機場官員阿米爾（Elfi Amir）指出，返國的中國遊客都接受過檢查，健康沒有問題。這些中國遊客則強調，他們喜歡峇里島，以後必定再訪。

中國駐登巴薩（Denpasar）總領事館總領事苟皓東指出，返國者全是武漢居民，「他們想回去自己國家」。他也表示，若總領事館接獲請求，將派出另一架包機赴峇里島。至於選擇留在當地的中國人，苟皓東強調，他們主要是想繼續享受假期。

據悉，每年約有210萬名中國遊客造訪印尼，平均每日6000人次，但武漢肺炎疫情去年12月爆發以來，一天僅剩1000人。目前兩地則已暫時停航。

人口達2.6億、且與中國有密切商業和旅遊連結的印尼，迄今仍未傳出武漢肺炎病例。峇里島官員7日指出，他們已拒絕41名近期前往中國的外國遊客入境，包括俄羅斯、巴西、紐西蘭、摩洛哥和英國。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

峇里島目前有約3000名中國遊客，但8日僅61人返國。（美聯社）

峇里島目前有約3000名中國遊客，但8日僅61人返國。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
武漢肺炎》鑽石公主號再驗出6人確診 累計病例達70人
2020-02-09 15:31

武漢肺炎》鑽石公主號再驗出6人確診 累計病例達70人
武漢肺炎》日本籲中國人主動放棄京都、東京馬拉松賽事
2020-02-09 15:14

武漢肺炎》日本籲中國人主動放棄京都、東京馬拉松賽事
武漢肺炎》中企好難熬！曹德旺：做好和國家過苦日子的準備
2020-02-09 14:58

武漢肺炎》中企好難熬！曹德旺：做好和國家過苦日子的準備
武漢肺炎》網友全傻了！WHO秘書長請微博、百度為疫情闢謠
2020-02-09 14:48

武漢肺炎》網友全傻了！WHO秘書長請微博、百度為疫情闢謠
國際今日熱門
2020-02-08 23:51

武漢肺炎》首傳美、日籍死例！ 全球確診34973例 725死

2020-02-09 10:58

武漢肺炎》鑽石公主號驚傳疫情惡化 上百人出現發燒等症狀

2020-02-09 00:02

武漢肺炎》「每天最多火化316具遺體」湖北殯儀館人員快崩潰

2020-02-09 00:46

武漢肺炎》中國真實疫情更慘？ 英國專家分析：恐嚴重10倍

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播