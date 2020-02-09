武漢肺炎》WHO喊話更名 CNN不甩仍稱「武漢冠狀病毒」

儘管世界衛生組織（WHO）呼籲不要再把目前的疫情和地名扯上關係，但《CNN》對此無視，目前仍以「武漢冠狀病毒（Wuhan coronavirus）」稱之。（歐新社）

2020-02-09 12:39:12

〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）呼籲應以「2019-nCOV（novel coronavirus）acute respiratory disease」，亦即「2019-nCoV急性呼吸道疾病」來稱呼目前的新型冠狀病毒疫情，別再和地名扯上關係，但《CNN》對此無視，目前仍以「武漢冠狀病毒（Wuhan coronavirus）」稱之。

《CNN》在報導武漢肺炎死亡人數已超過嚴重急性呼吸道症候群（SARS）時，直接使用「武漢冠狀病毒」一詞。2003年的SARS疫情共有8000多人感染、774人死亡，但目前全球的武漢冠狀病毒感染，在全球已有3萬7554個確診病例、813人死亡。

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《CNN》指出，與SARS一樣，這次的疫情是由冠狀病毒引起的，冠狀病毒是一種常見的動物傳染病毒，症狀從普通感冒到更嚴重的疾病症狀都有，例如中東呼吸症候群（MERS）也是其中的一種。

更有甚者，《CNN》還直接寫明「SARS和武漢（SARS and Wuhan）的疫情暴發均始於中國」，等同於把「武漢」當成這次疫情的替代用詞。

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