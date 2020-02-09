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土耳其增兵敘利亞內戰 與俄羅斯會談暫無果

土敘衝突升溫，土耳其已向敘利亞伊德利卜省（Idlib）增兵，以應對敘利亞政府軍的進攻。（法新社）

土敘衝突升溫，土耳其已向敘利亞伊德利卜省（Idlib）增兵，以應對敘利亞政府軍的進攻。（法新社）

2020-02-09 12:48:13

〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞局勢升溫，土耳其已向西北部的伊德利卜省（Idlib）增兵，該省是敘利亞叛軍最後一個根據地，正遭由俄羅斯支持的政府軍猛攻，造成大批難民流離失所，引發人道危機。俄羅斯緊急與土耳其會晤，但雙方尚無共識，敘利亞情勢依然緊張。

綜合外媒報導，土耳其7日派遣至少150輛載滿士兵與彈藥的車輛越境，增援敘利亞伊德利布省的12座土耳其哨站，以應對敘利亞政府軍的進攻，在上週造成7名土國士兵與1名民間承包商喪生。有目擊者聲稱，自週五以來，土軍車隊持續進出伊德利卜省，往返運送物資。土耳其增兵使敘利亞情勢更緊張，也象徵土俄關係降溫。

土耳其表示，由俄支持的敘利亞政府軍及其盟友的進攻導致新的人道主義危機，會使另一波難民潮被趕到土國南部邊界。土耳其威脅說，如果敘利亞政府軍不撤退，那土軍就會採取行動。

聯合國報告指出，自去年12月初以來，伊德利卜省的衝突已使約60萬人流離失所。難民也擾亂了俄羅斯和土耳其之間脆弱的合作關係，土國已經收容了360萬敘利亞難民。

土俄官員8日在土耳其首都安卡拉舉行了3個小時會談，但似乎沒有結論，雙方同意下週再會面。

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