武漢肺炎》武漢女孩日記撼動中國 父母接連病死自己也確診...

中國武漢女孩「小杭」的悲傷日記正在網路上流傳，這短短十多天內她的父母就疑似感染新型冠狀病毒而撒手人寰，而她自己最終也感染了武漢肺炎。圖為武漢一間醫院的加護病房。（歐新社）

2020-02-09 10:35:43

〔即時新聞／綜合報導〕中國境內的武漢肺炎確診病例已達3萬7198例、死亡811例，目前微博上正到處流傳著武漢女孩「小杭」的悲傷日記，這短短十多天內她的父母就疑似感染新型冠狀病毒而撒手人寰，而她自己最終也感染了武漢肺炎，中國網民們看到消息後痛心不已，紛紛發出尋人活動希望能找到小杭。

小杭的武漢肺炎日記最初是從1月23日開始的，當天她寫著「封城了，我好害怕。誰能救救我們，媽媽越來越不舒服了」，雖然只有短短幾個字，但字裡行間正顯示出無比的恐懼與無助。

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小杭接著透露，她母親疑似感染的程度非常高，去醫院根本就看不到醫生，因為要排5、6小時以上，期間交叉感染的風險很大，只好先選擇回家居家隔離。她還感嘆，就算確診了也沒有醫院能收，因為病床都已經滿了。

不過到了1月24日，小杭的父親還是帶著病重的妻子去了醫院試試運氣，他還告誡小杭不要跟著進醫院避免被感染，小杭只好聽話離開，期間看到不少計程車載人來醫院，讓她不禁感嘆這些司機真是好人，因為在交通封鎖的當下如果沒有計程車繼續營運，真不知道病人要怎麼來醫院。

然而，小杭在1月25日透露，24日晚上開始媽媽和爸爸就不接她的電話，讓她幾乎崩潰，到了27日，小杭提及父親做電腦斷層掃描後確認雙肺出現感染現象，在這樣的情況下她仍試圖振作起來，直說「我一定要像個中箭的將軍那樣，不到戰役結束的最後一秒，都要像沒有受傷一樣往前衝」。

小杭緊接著就迎來一記重擊：她的媽媽走了。小杭經過幾天的沉默後在2月3日貼出想念母親的文字，回憶著母親的時時刻刻，同時也輕喚媽媽不要害怕，因為後來大舅也走了，可以在另一個世界互相依靠，但她希望母親能保佑父親平安無事，千萬不要帶走他。

到了2月5日，小杭突然求救在貼文開頭直說「救救我」，原來她從4日開始就已經發燒了，但沒敢說出去，因為爸爸已經病危了，她只能跪下來求這個世界救救爸爸。

小杭的願望終究沒實現，她心碎般地寫著：「爸爸，我把你也弄丟了，你去找媽媽，然後等我，我們一起回家」，並透露「我好害怕，我也感染了」。

小杭的日記到此結束，看完的中國網民莫不泛淚，急尋女孩的下落。不久後有個和小杭使用同個社交軟體因而認識的微博用戶表示，她已和小杭聯繫上了，現在很多人都在幫忙小杭，目前正在做核酸檢測，若是確診輕症就會送到方艙醫院，假如病情轉重則會轉院治療。

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