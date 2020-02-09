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武漢肺炎》返加拿大公民揭露 「雜貨外送」成中國居民生命線

已經返回加拿大的王先生指出「就算有機會遭傳染，那我寧願在加拿大生病，而不是中國」。（歐新社）

已經返回加拿大的王先生指出「就算有機會遭傳染，那我寧願在加拿大生病，而不是中國」。（歐新社）

2020-02-09 10:31:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢爆發的新型冠狀病毒（2019-nCoV，下稱武漢肺炎）疫情持續延燒，目前中國江西、遼寧、湖北和安徽省已採取「封省」措施，共有80多個城市進行「社區封閉式管理」。已自中國武漢市搭乘撤僑專機飛回加拿大的王先生（Edward Wang）受訪時表示，對於為避免感染而居家隔離的民眾來說，「雜貨外送」成為了生命線，並且表示「就算有機會遭傳染，那我寧願在加拿大生病，而不是中國」。

《路透》報導，為防堵武漢肺炎疫情延燒，中國武漢市自1月23日起「封城」，加拿大公民王先生也因「封城」政策，受困於武漢。他向《路透》表示，在武漢隔離時，他將商店提供的「雜貨外送」視為生命線，他說「你必須非常快」，要在半夜12點開放後2到3分鐘內完成訂單，並且指出，這些外送其實都是店經理開著自己的車來送貨，當地商店已經聘不到外送人員來工作了。

王先生上週搭乘美國的專機協助撤僑回加拿大，於週五降落在安大略的軍事基地。再決定撤回加拿大前，王先生一直在評估他的選擇，他表示若留在武漢市，他可以透過限制人與人的接觸來降低感染機率，但搭上撤僑專機反而有機會讓自己與感染者接觸。最後，他還是選擇搭上離開中國的飛機，他表示中國的醫療難以應付當前狀況，並且說「就算有機會遭傳染，那我寧願在加拿大生病，而不是中國」。

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