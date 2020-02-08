武漢肺炎》微博PO「入境日本攻略」 武漢男被中日網友罵翻

中國一名武漢男子在微博上教人如何順利入境日本。（圖擷自Wl9uZ＠Twitter，原貼文已刪除）

2020-02-08 19:52:02

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情持續延燒，中國一名武漢男子今（8日）在微博發布「入境日本攻略」，內文提到通關時會收到一張紙，上方需要填寫湖北居留歷，然而該男卻寫，「反正你都答沒有（いいえ）就好了」，讓中日網友相當憤怒。

博主「vincecici」表示，他近期作為武漢人到東京參展，護照出生地是湖北，簽發地是廣東，經過種種不確定和擔憂終於順利入境，由於日方僅禁止簽發地是湖北的護照進入日本，出生地不受影響，更要大家別擔心，「此次日本人對於中國態度極為友好。」

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「vincecici」提到，在通關時會收到一張紙，上方有2個問題，其中一題不記得，另一題則問是否曾在14天內去過湖北，「反正你都答沒有（いいえ）就好了」。

此文一出，受到中國網友大力抨擊，表示「你知道日本有多少中國同胞嗎，你這樣出來害人好嗎」、「請日本政府將此人遣送回武漢」，更有人將其翻譯成日本傳到推特，被眾多網友批評「應該要全面禁止中國人進入」、「根本就是猴子，讓人好累」、「所以日本政府的做法才會受到批判，太天真了」，更有網友以信件方式聯絡首相官邸，要求處理。

事情爆發後，「vincecici」已將貼文刪除並張貼澄清文，表示他一家人都在深圳生活，是深圳戶口的武漢人，護照是廣東簽發，出生地在湖北，已快2個月未去武漢，不發燒不咳嗽，是合理合法入境的中國人，同時承認自己的寫法欠缺考慮，向大眾致歉。

然而，許多中國網友不接受道歉，又紛紛痛斥，「好意思狡辯？不叫別人如實回答，讓別人都回答沒有？」、「你辜負了國家的信任，真的，可能你的一個無心之舉會斷送很多人去日本經商求學的途徑」、「你知不知道你在日本也上了熱搜，已經火了！說你出攻略讓湖北的人怎麼來日本！全日本人都在罵中國人狡猾！真的是丟盡中國人的臉！」、「微博上寫上海，護照是武漢，自己在深圳，你到底是哪的人？有一句真話沒」。

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爭議爆發後，該名男子在微博上發文澄清，但底下中國網友多不接受。（圖擷自vincecici＠Weibo）

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