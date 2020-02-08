武漢肺炎》疫情延燒！中國累計722死 昨單日新增86死創新高

武漢肺炎疫情嚴峻，中國境內昨日新增86死，為疫情爆發以來單日最高死亡統計人數。圖為中國武漢的患者接受隔離治療情形。（歐新社）

2020-02-08 15:20:21

〔即時新聞／綜合報導〕2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，下稱武漢肺炎）疫情持續延燒，造成中國境內至今已有722例死亡病例，且每天都有數十人死亡。中國昨（7）日新增死亡病例86例，這個數字是疫情爆發以來單日最高死亡人數，顯示武漢肺炎疫情可能正逐漸邁入高峰期。

綜合媒體報導，中國境內昨日新增確診病例3399例，死亡病例86例，包含湖北省81例、黑龍江省2例、北京市1例、河南省1例、甘肅省1例，其中甘肅省死亡病例為該省首宗。

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據本報統計，中國境內單日死亡人數自疫情爆發後大致呈現逐步上升趨勢，近來5日的數據包含2月3日死亡65人，2月4日死亡67人（含香港1人），2月5日72人，2月6日72人，2月7日86人等等。

綜觀過去10多日的統計，中國昨日新增86例死亡病例，為自統計以來最高的中國境內單日死亡人數，顯示武漢肺炎疫情可能正逐漸邁入高峰期。

中國防疫專家鍾南山、中國疾病預防控制中心主任高福等人日前皆曾表示，元宵節會是疫情的「拐點」，意即轉折點；但從最新數據來看，死亡人數顯然未減反增，疫情未見轉折，中國這場疫情防衛戰仍然困難重重。

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