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武漢肺炎》病危患者陷險境！湖北各醫院氧氣開始不足

中國湖北省武漢肺炎疫情嚴重，各家醫院陸續陷入醫療用品即將用完的窘境。（歐新社）

中國湖北省武漢肺炎疫情嚴重，各家醫院陸續陷入醫療用品即將用完的窘境。（歐新社）

2020-02-07 23:33:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖北省人民政府新聞辦公室7日指出，省內各醫院目前出現一些普遍性問題，其中1個就是氧氣供應量已開始不足，因此所有的武漢肺炎的病危患者，恐將無法得到妥適的醫療救治。

根據中國《人民日報》報導，中國湖北省人民政府召開疫情記者會，由武漢市肺科醫院院長彭鵬說明目前醫療院所面臨到的困境，彭表示，目前除了人員、防護用品供應緊張以外，1個顯著的問題就是氧氣供應量吃緊，「因為重症病人是百分之百吸氧」，而病危的患者對氧氣有更多的需求。

彭鵬解釋，「危重病人對氧氣的需求量比一般的重症病患高出10倍，目前我們醫院的氧氣用量已經到達我們日常用量高峰值的10倍以上，我們氧氣的供應已經無法再繼續增加，任何一家醫院在進行醫院設計的時候，它都不可能按照我們現在這種極端情況來進行氧氣的設計。」

彭鵬強調，目前面臨的情況是，「急需要氧氣來進行驅動，氧氣不能增加，我們就不能投入更多的呼吸機，來對危重病人進行救治，那這也限制了我們危重病人的救治，我想這個問題可能在各個醫院都帶有普遍性。」

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彭鵬強調，目前面臨的情況是，「急需要氧氣來進行驅動，氧氣不能增加，我們就不能投入更多的呼吸機，來對危重病人進行救治，那這也限制了我們危重病人的救治，我想這個問題可能在各個醫院都帶有普遍性。」（圖取自人民日報）

彭鵬強調，目前面臨的情況是，「急需要氧氣來進行驅動，氧氣不能增加，我們就不能投入更多的呼吸機，來對危重病人進行救治，那這也限制了我們危重病人的救治，我想這個問題可能在各個醫院都帶有普遍性。」（圖取自人民日報）

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