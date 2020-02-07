武漢肺炎》黑心財！中國商人賣假口罩狠撈千萬元

中國警方查獲1起跨省詐騙案件，嫌犯利用武漢肺炎疫情販售假口罩，被警方當場查獲人民幣309萬元現金。（圖取自環球時報）

2020-02-07 23:59:11

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎疫情繼續延燒，中國口罩嚴重缺貨，卻被爆料開始有當地民眾販售假口罩，這些假口罩完全沒有正規醫用口罩的保護力，中國江蘇省、雲南省兩地警方，聯手破獲跨省詐騙集團，查獲人民幣309萬元（約台幣1332萬元）不法款項。

根據中國江蘇省當地媒體《南通熱線》報導指出，自1月27日開始有不少民眾購買3M口罩，但很多都是仿冒的假貨，在網路電商嚴重缺貨的情況下，有些商人卻有大量存貨，經查後發現，正版3M口罩上的商標為為雷射印上，且有一定角度的斜紋，與假貨的圓點紋路有明顯出入。

請繼續往下閱讀...

中國官媒《環球時報》報導指出，南通市公安局與雲南昆明市警局，聯合搗破1個利用疫情進行跨省詐騙的犯罪集團，總共帶回4名嫌犯偵訊，並查獲不法所得人民幣309萬元，目前擁有的具體犯罪事證是，集團陳姓主嫌在中國6、7個省市販售假口罩，並收取巨額贓款，全案有待深入調查。

中國網友得知有不肖份子趁火打劫，紛紛留言砲轟「發國難財報應來的快，有錢沒命花」、「必須嚴懲這樣的人」、「謀財害命殺無赦」、「某些人希望國家可以解決問題，有些希望問題可以解決國家」、「這個可以判死刑」、「最好關到死不要放出來害人」。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

中國江蘇南通1月27日就有媒體揭露，不肖份子販售假口罩。（圖取自南通熱線）

警方表示，這起案件跨越了6、7個省市，規模相當龐大。（圖取自環球時報）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法