為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

軍情動態》對抗高超音速武器威脅 美國發布打造攔截器需求

美國飛彈防禦署（U.S. Missile Dedense Agency）於近期提出需求建議書（RFP），打造區域性高超音速武器（Regional Hypersonic Weapons Threats）攔截器。（法新社）

美國飛彈防禦署（U.S. Missile Dedense Agency）於近期提出需求建議書（RFP），打造區域性高超音速武器（Regional Hypersonic Weapons Threats）攔截器。（法新社）

2020-02-07 12:08:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國飛彈防禦署（U.S. Missile Dedense Agency）於近期提出需求建議書（RFP）徵求國防工業的合作，要求於18個月內設計出區域性高超音速武器（Regional Hypersonic Weapons Threats）攔截器，並且需於3月19日前提交白皮書。

根據《國防新聞》 報導，針對新型超音速武器的攔截，美國飛彈防禦署近日提出了需求建議書草稿，要求國防工業針對區域性超音速武器研發攔截器（Interceptor），需求建議書已於1月30日公開上線，並要求3月19日須前提交白皮書，打造高超音速區域滑翔武器系統（Hypersonic Defense Regional Glide Phase Weapons System）攔截器。

《國防新聞》指出，美國飛彈防禦署在需求建議書內並沒有明確列出時間表，僅提到須於18個月內完成設計，後續的測試及原型製作將依雙方協調而定。而美國除提升防禦高超速武器的威脅外，美國國防部也正在開發進攻型高超音速武器，最快有機會在春季展開測試。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
專利協商破局 華為今向美電信巨頭Verizon提告侵權
2020-02-06 16:37

專利協商破局 華為今向美電信巨頭Verizon提告侵權
軍情動態》美國安顧問：儘快與俄展開核武談判
2020-02-06 11:03

軍情動態》美國安顧問：儘快與俄展開核武談判
新北環狀線開通！這一區眾星拱月

新北環狀線開通！這一區眾星拱月
俄高超音速武器 再啟軍備競賽
2019-12-29 05:30

俄高超音速武器 再啟軍備競賽
美GMD系統首測「齊射」 成功攔截洲際彈道飛彈
2019-03-26 20:58

美GMD系統首測「齊射」 成功攔截洲際彈道飛彈
國際今日熱門
2020-02-06 21:32

南韓捐200萬副口罩後...中國拒給口罩原料 文在寅被罵爆

2020-02-06 20:49

武漢肺炎》和平醫院翻版 南韓光州醫院封院 121醫護患者全隔離

2020-02-07 05:58

武漢肺炎》最早揭疫情被指「造謠」 醫師李文亮染病過世

2020-02-07 09:00

武漢肺炎》鑽石公主號一夕暴增41例確診 累計61人感染

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播