軍情動態》對抗高超音速武器威脅 美國發布打造攔截器需求

美國飛彈防禦署（U.S. Missile Dedense Agency）於近期提出需求建議書（RFP），打造區域性高超音速武器（Regional Hypersonic Weapons Threats）攔截器。（法新社）

2020-02-07 12:08:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國飛彈防禦署（U.S. Missile Dedense Agency）於近期提出需求建議書（RFP）徵求國防工業的合作，要求於18個月內設計出區域性高超音速武器（Regional Hypersonic Weapons Threats）攔截器，並且需於3月19日前提交白皮書。

根據《國防新聞》 報導，針對新型超音速武器的攔截，美國飛彈防禦署近日提出了需求建議書草稿，要求國防工業針對區域性超音速武器研發攔截器（Interceptor），需求建議書已於1月30日公開上線，並要求3月19日須前提交白皮書，打造高超音速區域滑翔武器系統（Hypersonic Defense Regional Glide Phase Weapons System）攔截器。

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《國防新聞》指出，美國飛彈防禦署在需求建議書內並沒有明確列出時間表，僅提到須於18個月內完成設計，後續的測試及原型製作將依雙方協調而定。而美國除提升防禦高超速武器的威脅外，美國國防部也正在開發進攻型高超音速武器，最快有機會在春季展開測試。

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