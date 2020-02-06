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武漢肺炎》慘困鑽石公主號海上隔離 美新婚夫婦：川普救命

豪華渡假郵輪「鑽石公主號」上一對新婚的美籍巴索夫婦兩人，接受《CNN》遠距採訪，批評受困於船上的隔離方式，點名美國總統呼救道：「唐納．川普，救救我們！」。圖為鑽石公主號。（法新社）

豪華渡假郵輪「鑽石公主號」上一對新婚的美籍巴索夫婦兩人，接受《CNN》遠距採訪，批評受困於船上的隔離方式，點名美國總統呼救道：「唐納．川普，救救我們！」。圖為鑽石公主號。（法新社）

2020-02-07 00:00:49

〔即時新聞／綜合報導〕豪華渡假郵輪「鑽石公主號」（Diamond Princess）有20名乘客確診中國武漢肺炎，被要求「海上隔離」至19日，船上3700名乘客只能待在房中，靠日方運送物資生活。船上一對新婚的美籍巴索（Basso）夫婦兩人，接受《CNN》遠距採訪，點名美國總統呼救道：「唐納．川普，救救我們！」

《CNN》報導 ，豪華渡假遊輪「鑽石公主號」（Diamond Princess）日前接受日本政府檢驗，查有20名乘客確診自中國武漢爆發的新型冠狀病毒（2019-nCoV），下令整艘船進行「海上隔離」至19日。

對船上一對美籍新婚夫婦接受《CNN》遠距採訪時，表達強烈不滿。妻子梅琳娜．巴索（Milena Basso）說，她們為這趟旅程存了兩年的錢，現在卻變成充滿著不安全感的夢魘。

梅琳娜說，「如果真的有感染的疑慮，我們應該在乾淨、衛生且安全的環境進行隔離，而非待在一艘已經被污染的船上」。

梅琳娜最後點名美國總統川普呼救道：「唐納．川普，救救我們！派出國家的飛機，讓我們下船。」

據悉，日本厚生勞動省已要求鑽石公主號全體船員及乘客隔離檢疫至19日，原本停泊在外海的鑽石公主號今（6）日早晨停靠橫濱港大黑碼頭，進行必要物資補充，可見不少乘客在房間陽台向岸邊招手。

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武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
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日方人員防護衣全副武裝運送物資給「鑽石公主號」。（美聯社）

日方人員防護衣全副武裝運送物資給「鑽石公主號」。（美聯社）

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