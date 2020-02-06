為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

武漢肺炎》中國大媽防疫 「充氣玩偶裝」當防護衣

中國遼寧一名婦女，外出時會穿上玩偶裝加兩副外科口罩「防疫」。（圖擷自《梨視頻》）

中國遼寧一名婦女，外出時會穿上玩偶裝加兩副外科口罩「防疫」。（圖擷自《梨視頻》）

2020-02-06 23:19:43

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情擴大，中國遼寧一婦女以「充氣玩偶裝」充當防護服走在街上，還戴了2副外科口罩「防疫」，引發中國網友熱烈討論。受訪的醫生打臉說：「沒必要！」

梨視頻》報導，隨著疫情蔓延，中國遼寧大連一名婦女每逢出門就穿上她要女兒買的耶誕樹玩偶裝來防疫，上頭還有圓滾滾的眼睛和紅鼻子，外貌相當逗趣。

婦女的女兒說，玩偶裝可自動充氣，而開車前必須先「放氣」，否則會違反交通規則。女兒也強調：「她（媽媽）是從安全的角度考慮，沒有那種出於搞笑、好笑的目的。」

對此，醫生表示「沒有必要」，防護服只針對專業人士，密切接觸病人的人才需要，至於非專業的防護服，雖然也有隔絕作用，但以手和臉部接觸的話，還是有可能會把病毒帶進去，正常情況下，在居民區只要戴口罩和洗手就足夠。

消息一出，逗笑許多中國網友，紛紛留言說，「很有喜感」、「人民群眾的智慧無所不在」、「可以緩解下緊張氣氛」。也有人說，「這接觸面積大了，更容易攜帶細菌啊，都帶回家了」、「外科口罩幾層幾層戴啊，心疼我一次性口罩都買不到」。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
武漢肺炎》提早下班趕排口罩 上班族無奈：還是買不到
2020-02-06 22:27

武漢肺炎》提早下班趕排口罩 上班族無奈：還是買不到
武漢肺炎》第二批包機返台名單 對岸向我提近千人
2020-02-06 22:20

武漢肺炎》第二批包機返台名單 對岸向我提近千人
有氧公園宅當道 八德綠覆高最受矚目

有氧公園宅當道 八德綠覆高最受矚目
武漢肺炎》寶瓶星號無法泊那霸 逾1700旅客返台行程生變
2020-02-06 22:06

武漢肺炎》寶瓶星號無法泊那霸 逾1700旅客返台行程生變
武漢肺炎》中國副校長夫妻瞞病辦壽宴 害100餘人被隔離
2020-02-06 22:01

武漢肺炎》中國副校長夫妻瞞病辦壽宴 害100餘人被隔離
國際今日熱門
2020-02-06 20:49

武漢肺炎》和平醫院翻版 南韓光州醫院封院 121醫護患者全隔離

2020-02-06 21:32

南韓捐200萬副口罩後...中國拒給口罩原料 文在寅被罵爆

2020-02-06 08:02

武漢肺炎》中國救命藥瑞德西韋 研發主導者來自台灣

2020-02-07 05:58

武漢肺炎》最早揭疫情被指「造謠」 醫師李文亮染病過世

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播