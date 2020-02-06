武漢肺炎》中國大媽防疫 「充氣玩偶裝」當防護衣

中國遼寧一名婦女，外出時會穿上玩偶裝加兩副外科口罩「防疫」。（圖擷自《梨視頻》）

2020-02-06 23:19:43

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情擴大，中國遼寧一婦女以「充氣玩偶裝」充當防護服走在街上，還戴了2副外科口罩「防疫」，引發中國網友熱烈討論。受訪的醫生打臉說：「沒必要！」

《梨視頻》報導，隨著疫情蔓延，中國遼寧大連一名婦女每逢出門就穿上她要女兒買的耶誕樹玩偶裝來防疫，上頭還有圓滾滾的眼睛和紅鼻子，外貌相當逗趣。

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婦女的女兒說，玩偶裝可自動充氣，而開車前必須先「放氣」，否則會違反交通規則。女兒也強調：「她（媽媽）是從安全的角度考慮，沒有那種出於搞笑、好笑的目的。」

對此，醫生表示「沒有必要」，防護服只針對專業人士，密切接觸病人的人才需要，至於非專業的防護服，雖然也有隔絕作用，但以手和臉部接觸的話，還是有可能會把病毒帶進去，正常情況下，在居民區只要戴口罩和洗手就足夠。

消息一出，逗笑許多中國網友，紛紛留言說，「很有喜感」、「人民群眾的智慧無所不在」、「可以緩解下緊張氣氛」。也有人說，「這接觸面積大了，更容易攜帶細菌啊，都帶回家了」、「外科口罩幾層幾層戴啊，心疼我一次性口罩都買不到」。

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