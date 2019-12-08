歷史學家翻案平反：「淫亂王后」其實是為人民發聲的政治家

歷史學家諾蘭（Hayley Nolan）著書為這位王后翻案平反，指出安波林其實不但是被鬥垮的王后，還是為人民發聲的政治家。（圖擷取自臉書＿The History Review with Hayley Nolan）

2019-12-08 23:55:50

〔即時新聞／綜合報導〕英國歷史上惡名昭彰的「淫亂王后」安波林（Anne Boleyn）多被後世評價為魅惑國王亨利八世（King Henry VIII）的野心權謀妖婦，然而關於這位王后的諸多廣為流傳的說法可能將被推翻、改寫。近來，歷史學家諾蘭（Hayley Nolan）為這位王后翻案平反，指出安波林其實不但是被鬥垮的王后，還是為人民發聲效力的政治家。

根據《時代》雜誌專訪，安波林被認為是逼迫亨利八世即使違背教義，也要與元配凱瑟琳王后（Katherine of Aragon）離婚、甚至不惜與羅馬教廷決裂的幕後黑手。然而事實是，安波林在婚後3年，就被自己的丈夫亨利八世控以叛國罪與通姦罪，並在罪證不足的情況下，被推上了斷頭台。而亨利八世更在安波林被處決的隔天，就火速跟珍西摩（Jane Seymour）訂婚。

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對此，諾蘭表示，由於凱瑟琳王后無法生出兒子，亨利八世一直都在暗中設法擺脫凱瑟琳王后。而安波林在與國王結婚三年後，除了生下一個女兒之外，就頻頻流產、死胎。與此同時，亨利八世也在物色更適合的下任妻子人選。

諾蘭指出，在被斬首的兩個月前，安波林還在國會推動《濟貧法》（the Poor Law），要求政府為失業的國民尋找工作機會，並積極推動各種人道關懷的改革，包含為赤貧的年輕學子提供免費教育、捍衛人民的宗教信仰自由等等。

許多歷史學家認為，基於王后所處的環境缺乏隱私，與多人通姦的指控應屬誇大之辭，甚至是政敵的攻訐，而安波林很可能是因為她在推動的政策，與國王的顧問大臣克倫威爾（Thomas Cromwell）手上的案子有所雷同，而遭政敵控以「通姦罪」逼迫她下台。而最終的結局是，安波林在這場政治權力的鬥爭中輸了。

英國國會網站「U.K. Parliament Week」 也新增「＃BeMoreBoleyn」標籤，為這位「名聲不佳」的王后平反為「為人民效力的政治家」。

除了被自己的丈夫處決之外，安波林更為人所知的身份還是為英國帶來輝煌盛世的伊莉莎白一世（Elizabeth I）的生母。伊莉莎白在2歲多時，母親就被自己的父親斬首，而婚姻關係也被亨利八世宣布無效，自此，伊莉莎白被判為非婚生子女，也被從王位繼承序列中排除。

諾蘭也指出，當年安波林拒絕了國王的追求，並為了遠離國王而出走宮廷，卻有史學家將其描述為「欲擒故縱的手段」，並將亨利八世在她離宮後所大量寄出的騷擾信稱為「情書」，甚至還說他最後處死了自己「心愛的女人」。對此，諾蘭表示，安波林可說是社會迷思「女生說不要就是要」的終極案例。而男人殺死女人，並不是相愛的證明，將對方斬首更不可能是由愛情所驅使。

英國都鐸王朝國王亨利八世的第二任王后安波林。（圖擷取自維基百科）

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