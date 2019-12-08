日本讓AI當「媒人」！ 利用握手尋找最適合的人

日本最近將人工智慧AI結合相親活動，讓AI技術當「媒人」，利用握手找到最適合的人。圖為日本新人。（美聯社）

2019-12-08 23:52:22

〔即時新聞／綜合報導〕近年科技發展人工智慧AI，常被運用到許多科技，日本最近更將人工智慧AI結合相親活動，讓AI技術當「媒人」，為相親者創造更多的對話機會、活躍氣氛或尋找合適的人。

根據共同網報導，日本結婚諮詢所「ZWEI」將AI用於相親聚會上，當雙方握手寒暄時，透過手上結合AI技術的手環，彼此的簡歷資料就會顯示在平板螢幕兩側，參加者可以藉由螢幕顯示的內容自然的進行交流溝通，像是「喜歡電影嗎？」、「在家也喝酒嗎？」，這是利用握手及碰觸等身體接觸動作傳遞信息的「人體通訊技術」，成為加深彼此理解的契機。

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進入第2階段後，兩人每次握手時，螢幕上就會出現「如果得到100萬日元（約新台幣28萬元）會做什麼？」、「希望兩個人都工作嗎？」等問題，藉此讓參與者自然的交流彼此的價值觀，參加活動的47歲男性表示，「初次見面有些事情自己難以詢問，能夠了解金錢及工作方式等對方價值觀的內容非常好」。

根據該公司的介紹，與其他聚會相比，該活動牽手的成功率也因此高出10%至20%左右，負責人也期待表示，「希望未來製作出能知道誰是『命中註定的另一半』的機制」。

日本結婚率全國倒數第一的秋田縣地方政府，預計在明年1月起提供利用AI的配對服務，期待能藉此提高日本當地結婚率。

日本對於AI的實際運用相當重視，日前也有資料顯示，2023年更會有多達75%的大型組織會雇用「人工智慧檢查官」，幫企業降低風險。

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