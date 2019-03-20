「隔簾相親」不看外表 日本「超單身社會」新鮮事

2019-03-20 00:27

〔即時新聞／綜合報導〕在這個「顏值至上」的時代，日本有家婚戀公司反其道而行，不看外表，透過隔著簾子的交談，讓參加者們發現彼此的「內在美」。

根據《西日本新聞》報導，日本福岡縣廣川町於17日舉行了一場特別的相親活動。參加的男女雙方面對面坐著，但中間隔著一道簾子，幾乎看不見對方的外表。

因為簾子的阻隔，男女雙方只能透過交談來了解對方。經過自我介紹和短暫談話後，雙方對彼此有了進一步認識，這時簾子才被取下，重新進行談話與遊戲。

在日本，不婚族越來越多，「超單身社會」逐漸成了日本的代名詞，因此產生了各種不同形式的婚戀活動。如動漫迷限定、鐵道迷限定的相親活動、為了相親開設的居酒屋、在寺廟舉辦的相親活動等。

而「隔簾相親」，是舉辦活動的婚戀公司首次推出的相親形式。福岡縣內的參加者男女共11人，年齡在20至40歲之間。

一名參加活動的30歲白領說：「看不見對方的臉，只透過聲音和談話內容想像對方的樣子，還蠻有趣的。」

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