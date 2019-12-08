香港人反抗 》人權日遊行驚見「維尼」現身力挺5大訴求

香港「民間人權陣線」今發起「國際人權日遊行」，期間，驚見「維尼」現身隊伍之中，並高舉單手5指，一同響應港人的五大訴求。（圖擷取自臉書＿Stand News 立場新聞）

2019-12-08 19:07:59

〔即時新聞／綜合報導〕香港「民間人權陣線」（民陣）今（8）日發起「國際人權日遊行」，眾人高舉「五大訴求，缺一不可」、「成立獨立調查委員會」、「還我真普選」舉牌。期間，市民也驚見「維尼」也共襄盛舉，現身隊伍之中，並高舉單手5指，與市民合照，一同響應港人的五大訴求。

根據《立場新聞》臉書貼文報導，遊行期間，「維尼」也到場共襄盛舉，並熱情伸出單手5指、力挺「五大訴求」，瞬間成為眾人矚目焦點，也引來大批民眾爭相排隊合照。而現身遊行隊伍的維尼，對前來合照的民眾都來者不拒，合照完後還會雙手合十、向民眾致意，展現了十足的「親民」魅力。

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貼文一出，就有網友貼上網友笑喊，「習維尼？？？？也來支持香港人了」、「有習維尼，要過去看看」、「原來是維尼，還以為是甴大大」；但也有網友發現，維尼人偶比起「正版維尼」略微消瘦，「維尼瘦身，減肥成功」、「習維尼最近是否伙食不好？整個人都瘦了」。

留言之中也不乏網友讚嘆港人的創意，藉由增添遊行亮點，讓議題訴求更得以彰顯，「每個運動行到咁上下都會嘉年華化，香港抗爭一大特色」、「經過咁多個月，我都由藍（建制派）轉黃（泛民派）了」；也有網友祈願，「願今天香港人的遊行，警謊能克制，不濫權濫暴，讓市民和平有序完成訴求」。

有網友在留言區中貼出遊行現場照片，照片中，維尼手持「五大訴求、堅持到底」標語。（圖擷取自臉書＿Stand News 立場新聞）

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