25歲女見網友人間蒸發 竟遭藥頭分屍沿街丟垃圾桶

25歲的布隆在網路上認識37歲帕爾瑪，相約見面，沒想到她卻從當天開始失聯。（圖擷取自臉書Marta Calvo）

2019-12-08 00:15:17

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙一名25歲女子日前和男網友見面後，慘遭分屍，還將屍塊分別丟到不同的垃圾桶中；女子失聯多日後，經過警方調查，才發現男網友不僅涉嫌殺人分屍，還是名毒販。

綜合外媒報導，25歲的布隆（Marta Calvo Buron）在網路上認識37歲男子帕爾瑪（Jorge Ignacio Palma），2人相約11月7日在帕爾瑪位於曼努埃爾小鎮（Manuel）的租屋處見面，沒想到布隆卻從當天開始失聯。

請繼續往下閱讀...

布隆人間蒸發5天後，她的家人曾張貼徵人啟事、四處找人，也曾依照布隆抵達帕爾瑪租屋處時傳送的定位訊息，找到帕爾瑪的租的房子，上門找人，但帕爾瑪堅決否認曾見過布隆。

布隆的家屬報案後，警方過濾布隆的通聯記錄，發現她與帕爾瑪的煽情對話，而且2人曾相約見面，警方再度到帕爾瑪的租屋處，卻發現裡面空無一人，立即展開搜捕。

據報導，經過連日追查，警方5日逮捕放棄逃亡的帕爾瑪，從他口中得知布隆已被分屍，裝在垃圾袋中，分別丟棄在不同的垃圾桶，警方立刻要求當地衛生單位停止處理廢棄物，才尋獲布隆的屍體。

警方調查，帕爾瑪不僅涉嫌虐待布隆致死，還曾在義大利因藏有9公斤古柯鹼及販毒被判刑；4月時，也曾在西班牙涉入一起妓女藥物濫用致死案件。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

西班牙一名25歲女子日前和男網友見面，慘遭分屍丟棄；警方調查發現，男網友不僅涉嫌殺人分屍，還是個毒販。（圖擷取自臉書Jorge Palma）

布隆失聯5天後，她的家人曾張貼徵人啟示、四處找人，也曾依照布隆抵達帕爾瑪租屋處時傳送的定位訊息，找到帕爾瑪的租屋處，但帕爾瑪堅決否認曾見過布隆。（圖擷取自Manolo Alvarez Ruiz）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法