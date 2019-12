致命陷阱！百萬廢棄塑膠容器 群島57萬寄居蟹活活困死

利的塑膠製品與現代生活密不可分,但泛濫的塑膠製品卻對環境帶來莫大的危害,全球的海洋更是深陷塑膠危機,嚴重破壞野生動植物的棲息地、影響牠們的生活;近期,有科學家前往印度洋上的科科斯群島(Cocos Islands)進行研究時,發現當地有57萬隻寄居蟹因受困塑膠製品而死亡。(圖擷取自臉書Institute for Marine and Antarctic Studies - IMAS)

2019-12-07 23:13:15

〔即時新聞/綜合報導〕便利的塑膠製品與現代生活密不可分,但泛濫的塑膠製品卻對環境帶來莫大的危害,全球的海洋更是深陷塑膠危機,嚴重破壞野生動植物的棲息地、影響牠們的生活;近期,有科學家前往印度洋上的科科斯群島(Cocos Islands)進行研究時,發現當地有57萬隻寄居蟹因受困塑膠製品而死亡。

綜合外媒報導,這項研究由澳洲塔斯馬尼亞大學(University of Tasmania)的海洋與南極研究所(Institute for Marine and Antarctic Studies, IMAS)發起,對印度洋上塑膠汙染嚴重的科科斯群島進行調查時,發現有多達57萬寄居蟹因受困塑膠製品而不幸身亡。

參與此研究的人員皆來自生態保育組織,包括英國倫敦自然史博物館(Natural History Museum)和雙手計劃科學團隊(Two Hands Project)成員,研究人員們指出,雖然原本就知道科科斯群島上充滿數百萬件廢棄塑膠製品,但此次研究卻發現,龐大的污染規模不僅為寄巨蟹們製造「物理屏障」,更造就一系列的致命陷阱。

研究人員指出,由於寄居蟹必須尋找死亡軟體動物的殼來寄居,在貝殼短缺的情況下,迫使寄居蟹只能寄居在廢棄塑膠製品中才能生存,卻常因受困於窄瓶口、寬瓶身的容器中而死亡。

而寄居蟹死亡時,會發出獨特的「化學信號」,吸引更多寄居蟹前往,導致這些寄居蟹不斷受困、不斷死亡,而這種可怕的連鎖反應,每天都在不斷發生;研究人員甚至在1個容器中,發現了526隻寄居蟹,有死亡的,也有活著的,研判活著的聚居蟹都是被「化學信號」所吸引前往。

該研究團隊也指出,寄居蟹在生態系統中扮演重要的角色,不僅為土壤帶來肥料與養氣,還會散播種子,甚至能為遊客提供觀察本土野生動植物的機會,增加觀光產值;該團隊也希望,這項研究的相關數據及照片,能讓人們了解便利的塑膠製品被後的巨大代價,並在購買「一次性塑膠產品」前再三考慮。

科科斯群島又稱基林群島 (Keeling),是澳洲的海外領地、地處印度洋,由27個珊瑚島組成。

