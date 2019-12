失聰女兒笑了！左耳聽障爸幫開助聽器 溫馨影片曝光

2019-12-07 21:53:13

〔即時新聞/綜合報導〕英國一名女嬰被診斷為嚴重失聰,而她的父親日前在推特發布一支影片,內容是女嬰媽媽將助聽器裝在孩子耳朵上並開始說話,當下女嬰立刻睜大圓滾滾的眼睛,露出喜悅的微笑,引來許多網友大讚「美好」及「可愛」。

綜合外媒報導,現年4個月大的女嬰喬治娜(Georgina),9月被醫師診斷為嚴重失聰,兩隻耳朵都裝助聽器,戴了幾週後,她32歲的父親保羅(Paul)決定和世界分享如同燈泡在腦中靈光一閃的時刻。

影片顯示,喬治娜在聽到母親的問候後,隨即做出反應,睜大雙眼和嘴巴,眼角和唇角逐漸揚起,露出窩心的笑容,發出像是要回應母親的叫聲。

保羅表示,每天早上打開女兒的助聽器時,讓人感到非常愉快且美好,尤其他對這一刻特別激動,因為自己的左耳也沒辦法聽到聲音。

根據全國聾啞兒童協會(NDCS)統計,英國目前有5萬多名聾啞兒童,有一半是天生性,另一半則是後天造成。

????When our daughter’s new hearing aids are turned on in the morning ????#happybaby @NDCS_UK @BDA_Deaf @NHSMillion pic.twitter.com/59GZSMgp5D