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失聰女兒笑了！左耳聽障爸幫開助聽器 溫馨影片曝光

女嬰透過助聽器聽到母親的聲音後，隨即展露笑容，相當可愛。（addisonjrp＠Twitter）

女嬰透過助聽器聽到母親的聲音後，隨即展露笑容，相當可愛。（addisonjrp＠Twitter）

2019-12-07 21:53:13

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名女嬰被診斷為嚴重失聰，而她的父親日前在推特發布一支影片，內容是女嬰媽媽將助聽器裝在孩子耳朵上並開始說話，當下女嬰立刻睜大圓滾滾的眼睛，露出喜悅的微笑，引來許多網友大讚「美好」及「可愛」。

綜合外媒報導，現年4個月大的女嬰喬治娜（Georgina），9月被醫師診斷為嚴重失聰，兩隻耳朵都裝助聽器，戴了幾週後，她32歲的父親保羅（Paul）決定和世界分享如同燈泡在腦中靈光一閃的時刻。

影片顯示，喬治娜在聽到母親的問候後，隨即做出反應，睜大雙眼和嘴巴，眼角和唇角逐漸揚起，露出窩心的笑容，發出像是要回應母親的叫聲。

保羅表示，每天早上打開女兒的助聽器時，讓人感到非常愉快且美好，尤其他對這一刻特別激動，因為自己的左耳也沒辦法聽到聲音。

根據全國聾啞兒童協會（NDCS）統計，英國目前有5萬多名聾啞兒童，有一半是天生性，另一半則是後天造成。

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