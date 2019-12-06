每天交配5至10次！公鴨縱慾過度GG壞死 慘遭獸醫「除根」

英國德文郡（Devon）有隻長期「縱欲過度」的公鴨，近日因陰莖感染，被主人帶去獸醫院看診，沒想到，牠一回家，又開始不停嘗試與母鴨交配，導致病情不斷惡化、嚴重潰爛，獸醫師最終只能幫牠「除根」！（圖擷取自臉書 Highcroft Rabbit, Small Mammal & Exotic Vets）

2019-12-06 22:01:23

〔即時新聞／綜合報導〕英國德文郡（Devon）有隻長期「縱慾過度」的公鴨，近日因陰莖感染，被主人帶去獸醫院看診，沒想到，牠一回家，又開始不停嘗試與母鴨交配，導致病情不斷惡化、嚴重潰爛，獸醫最終只能幫牠「除根」！

綜合外媒報導，主人沃森（Josh Watson）一共飼養4隻鴨子，分別為3隻母鴨以及1隻公鴨，而唯一的公鴨戴夫，不僅在交配期瘋狂交配，一年四季都無法停下來，每天都要和3隻母鴨交配5至10次。

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直到11月，沃森發現戴夫的陰莖居然感染發炎，將牠帶去獸醫院後，獸醫師研判，應是戴夫「縱欲過度」導致陰莖脫垂、無法收回體內，卻持續找母鴨交配，遭拒絕交配的母鴨攻擊而受傷，卻繼續過度使用。

原本獸醫為戴夫開立抗生素，並交代沃森時常幫牠清洗陰莖以及讓牠「休息」；但不安分的戴夫一回到家，卻仍舊不斷嘗試與3隻母鴨交配，導致陰莖嚴重潰爛，回診時，獸醫師決定要替牠切除陰莖，以避免潰感染擴散。

獸醫表示，雖戴夫動完手術後，只剩1公分的陰莖，但陰莖對鴨子而言只有生殖功能，不會影響生活，對戴夫唯一的影響只有日子可能會變得「比較無聊」，並指出，戴夫復原後應該還是會繼續嘗試交配，不會就此降低性致。

戴夫的主人沃森（Josh Watson）一共飼養4隻鴨子，分別為3隻母鴨以及1隻公鴨，而唯一的公鴨戴夫，不僅在交配期瘋狂交配，一年四季都無法停下來，每天都要和3隻母鴨交配5至10次。（圖擷取自臉書 Highcroft Rabbit, Small Mammal & Exotic Vets）

獸醫師研判，應是戴夫「縱欲過度」導致陰莖脫垂、無法收回體內，卻持續找母鴨交配，遭拒絕交配的母鴨攻擊而受傷，卻繼續過度使用。（圖擷取自臉書 Highcroft Rabbit, Small Mammal & Exotic Vets）

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