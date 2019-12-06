香港法實施不應受中影響 美議員籲華府捍衛價值

2019-12-06 05:11:01

〔中央社〕美國總統川普日前簽署「香港人權與民主法案」，中國不滿並提出反制措施。美國眾院外委會共和黨首席議員麥考爾今天表示，他理解川普盼與中國完成貿談，但美國須維護民主自由。

繼川普11月27日簽署「香港人權與民主法案」，眾議院本月3日也以壓倒性票數通過「維吾爾人權政策法案」，引發中國強烈不滿。為了反制香港人權法，北京政府2日宣布暫停美艦訪港，並制裁5家總部位於美國的非政府組織。

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「香港人權與民主法案」授權美國總統每年點名並透過凍結資產、簽證限制等措施，制裁侵害香港人權的人士；美國國務卿也須定期檢視香港自治情況，評估其是否仍應該在美國法律下享有特殊待遇。

美國梅瑞迪恩國際中心（Meridian International Center）今天邀請眾議院外交委員會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul），以「美國領導地位及維繫全球聯盟」為題進行對話。記者詢問麥考爾，來自中國的反制措施，是否可能影響美國行政部門認真實施「香港人權與民主法案」的意願。

麥考爾表示，香港人權法案讓以往分歧的美國國會出現團結時刻，民主黨籍的眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）並將她簽署法案的筆贈送給他。麥考爾認為，在香港議題上，美國必須採取堅定立場。

麥考爾指出，他認為對川普來說，與中國國家主席習近平簽署貿易協議為首重，所以川普才會說出「我與香港人民站在一起，也與習主席站在一起」此般言論，傳遞令人混淆的訊息。不過，麥考爾說，他理解川普用意何在，川普希望完成貿易協商，故需要微妙的平衡。

但是，麥考爾強調，美方必須起身捍衛民主及免於壓迫、暴政的自由，因為這些是美國開國元勛代表的價值。他說：「中國是地球上最大人權侵害者，我們必須公開點名它。」（編輯：徐崇哲）

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