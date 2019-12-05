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湄公河近期出現「海藍寶石色」 專家：生態警訊

近期，湄公河呈現藍綠色調，水位也變得異常低，露出河中的沙洲。（美聯社）

近期，湄公河呈現藍綠色調，水位也變得異常低，露出河中的沙洲。（美聯社）

2019-12-05 23:14:53

〔即時新聞／綜合報導〕泰國專家表示，湄公河面近期呈現出一種「海藍寶石色」，儘管純淨的色彩可能會吸引更多的遊客，背後卻突顯上游建造水壩帶來的生態問題。

美聯社》報導，由於沉積物會被帶到河流下游，一般而言會帶著陰暗的黃褐色，不過最近卻看起來相當清澈，天空倒映在河面而呈現藍綠色調。根據照片顯示，水位也變得異常得低，露出沙洲，讓好奇的人們紛紛站在河中央。

報導指出，原因可能出自一座在寮國上游，10月起開始運作的「札雅布里水壩」（Xayaburi Dam）。泰國汶干府汶孔隆縣漁業辦公室主任甘達當（Pravit Kanthaduang）解釋，大壩阻止沉積物向下移動，當沉積物減少，河流中植物和魚類的營養也會減少，進而威脅到生態平衡。

另有專家指出，沉積物供應減少，還可能造成海岸和河床的侵蝕加劇。不僅如此，低水位的狀況也為漁民及農民帶來困擾。

對此，沙耶武里水電站開發商反駁外界的質疑，指出他們在工程中，已花費超過194億泰銖（約新台幣194億元）來減輕對環境的負面影響，包括建造沉積物通過的渠道，以及讓魚類通過的設備，不過依然無法避免專家和當地居民的指責。

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