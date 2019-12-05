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軍情動態》女王、親王首度同框！ 英海軍開啟雙航艦時代

「伊麗莎白女王號」（右）完成3個月訓練後返國，首度與姊妹艦「威爾斯親王號」同框，標誌著英皇家海軍雙航艦時代來臨。（美聯社）

「伊麗莎白女王號」（右）完成3個月訓練後返國，首度與姊妹艦「威爾斯親王號」同框，標誌著英皇家海軍雙航艦時代來臨。（美聯社）

2019-12-05 17:23:45

〔即時新聞／綜合報導〕英國皇家海軍第2艘伊麗莎白女王級航空母艦「威爾斯親王號」（HMS PRINCE OF WALES）上月進駐母港等待服役，而1號艦「伊麗莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth）完成為期3個月的艦載機起降訓練後返國，在當地時間4日，2巨艦首度在母港同框，標誌著英國進入雙航艦時代。

綜合英國媒體報導，朴茨茅斯海軍基地（HMNB Portsmouth）4日迎來歷史性的一刻，「伊麗莎白女王號」在美國完成為期3個月的F-35B艦載機起降訓練後返國，數百名包含船員家屬等觀眾早已在岸邊守候「伊麗莎白女王號」靠岸，而除了興奮的群眾外，2號艦「威爾斯親王號」也在港內迎接姊妹艦歸來。

「伊麗莎白女王號」指揮官摩爾豪斯（Steve Moorhouse）表示：「回家總是特別的，但是這次回到朴茨茅斯時，有威爾斯親王號熱情歡迎我們回家，更是一個特殊的場合。」

「伊麗莎白女王號」、「威爾斯親王號」歷史性的首度同框，標誌著英國進入雙航艦時代，朴茨茅斯海軍基地特地擴港，已容納2艘長280公尺、排水量超過7萬公噸的巨艦並靠，這2艘航艦將是英國皇家海軍未來50年的主要海上力量。

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