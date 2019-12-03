軍武新知》美國為特種部隊研發「水下子彈」水中射擊不再受阻

美國海軍三棲特戰隊「海豹部隊」未來將使用不受物理阻力的「水下子彈」。（路透）

2019-12-03 11:44:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國特種部隊距離擁有水下子彈邁進一大步！挪威DSG技術公司正在研發一種「CAV-X」超空泡彈藥，與傳統子彈不同，這種新型彈藥能在水中不受阻力影響，直接進行射擊。

綜合外媒報導，因水的密度是空氣的800倍，導致傳統子彈在水下威力大減，從槍管射出後不到2公尺就完全停止，而新型專用子彈的外圍會產生氣泡，減少子彈在行進中受到的物理阻力，這個技術被命名為「超空泡」，採用此方式的俄羅斯VA-111暴風魚雷的速度是常規魚雷的5倍快。

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根據理論，子彈必須用某種方式產生包裹氣泡，可能可以利用火藥燃燒產生的熱而膨脹的氣體，也就是將子彈沿槍管推送出去的氣體來形成氣泡。

DSG技術公司指出，根據不同武器使用不同型號，CAV-X超空泡彈藥能有效擊中水下、水面目標及空中目標，這種彈藥被分類為「多環境彈藥」，目前研發中的有用於空氣中向水下射擊的A2型子彈，及戰鬥蛙人和水下特種部隊專用的X2型子彈。

這些武器規格顯示，這些彈藥是為了美國特種部隊現役武器所設計的，將使美軍在水上水下都能使用相同武器，報導中也比較「俄羅斯APS步槍在水下很強，但在水上就沒那麼有用」。

報導提到，超空泡子彈的精度相當高，在50碼以內不會偏離目標超過1英吋，與傳統子彈相比，這種精度令人驚嚇。未來，海豹部隊和其他特種部隊的水下戰鬥將不再限制重重，有了新的戰鬥方式。

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