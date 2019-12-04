軍情動態》因應中國軍力威脅 美海軍新造9艘新型核潛艦

2019-12-04 09:17:30

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍2日宣布，未來將打造9艘最新的維吉尼亞級核動力攻擊潛艦，並簽下美國海軍史上金額最高的造艦案，將以220億美元（約新台幣6699億元）預算打造9艘維吉尼亞級潛艦。

綜合外媒報導，美國海軍年度預算中原本規劃建造11艘第五批次（Block V）維吉尼亞級潛艦，但最後只確定建造9艘，除了已開工興建的首艘潛艦（弦號SSN-802，尚未命名）外，其餘8艘都確定配備「維吉尼亞酬載模組」（VPM）。此合約還保有建造第10艘裝有VPM的維吉尼亞級潛艦的選擇權，若是最後決定建造，將會讓整體造艦案金額上看240億美元（約新台幣7308億元）。

此次計劃建造的第五批次型與先前相比，除了改良靜音技術外，首度安裝VPM也是重點之一，VPM配備4具大型飛彈發射管，可提升每艘維吉尼亞級潛艦對地打擊能力及酬載量，從原有的12枚戰斧飛彈增加至40枚，但整艘潛艦艦體因此需要延長約25.6公尺。

截至目前為止，美國海軍已經接收了18艘維吉尼亞級潛艇，有10艘第四批次（Block IV）的維吉尼亞級潛艦仍在建造中，首批第五批次的潛艇要等到2025年才會交付，交付期落在2025至2029年之間。

針對美國海軍新造9艘維吉尼亞級潛艦，前美國太平洋指揮聯合情報中心行動指揮官舒爾斯特（Carl Schuster）表示，此合約象徵美國海軍對中國日益增長的軍事力量以及中國在西太平洋侵略行動的最新回應，「中國海軍正在發展壯大，所以美國海軍得做出回應，這並不代表把美國中國看成敵人，但中國的舉動確實值得觀察。」

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