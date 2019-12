這個水族館好酷 電鰻「發電」點亮聖誕樹影片在這裡！

2019-12-05 16:43:13

〔即時新聞/綜合報導〕年底將至,有不少人期待聖誕節的來臨,美國東南部有一水族館,竟透過能放電的電鰻來點亮聖誕樹,不少人看到影片後,都覺得相當新奇。

據《福斯新聞》 報導,由於電鰻覓食時,會向四周釋放電流,美國田納西水族館透過此種原理,設計裝置連結到水箱,每當電鰻釋放電流時,就能發電點亮聖誕樹。

當牠在尋找食物時,會釋放低電流,燈光也會閃爍的較微弱,一旦牠成功進食或興奮時,就會釋放較高的電流,進而出現較大的閃爍,這一獨特的亮燈方式,也讓看到的遊客大為驚嘆。

ICYMI, here's a video of yours truly attempting to use my discharges to power the lights on a Christmas tree. (SPOILER ALERT ::: Of course I pull it off. My phenomenal cosmic — well, bio-electric — power is basically limitless.) pic.twitter.com/g4r5JPHWoH